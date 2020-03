Rihanna mostra la sua biancheria hot

Sexy e angelica allo stesso tempo, Rihanna posa sensualmente per la sua linea di intimo: la cantante ha pubblicato due scatti dove indossa un elegante corsetto rosa pallido, con tanto di autoreggenti in linea. Nella seconda immagine si intravede un completo sottile di pizzo, coperto sapientemente da un velo di tulle rosa chiaro: la cantante ammicca verso l'obiettivo con sguardo sensuale ma dolce.

La location sontuosa è in linea con lo styling elegante della foto, Rihanna posa morbidamente adagiata sopra sedie e dormeuse in stile francese: è chiaro il richiamo ai fasti di Maria Antonietta con tanto di bigodini a replicare il look delle parrucche di quel tempo. Non mancano le piume che adornano le scarpe e impreziosiscono un maxi ed elegante ventaglio decorativo.

I toni freschi e leggeri della foto rimandano alla primavera, in perfetta sintonia con la collezione presentata per "Savage x Fenty", ovvero il brand creato dalla stessa cantante. Trasparenze, pizzi, ricami: un mix perfetto che Rihanna sfoggia con grazia, facendo alzare drasticamente la temperatura della rete e ricevendo elogi e commenti positivi.

Da tempo la giovane è molto concentrata sulla sua linea di intimo, creata per soddisfare le esigenze femminili di qualsiasi taglia: trasparenze, pizzi, toni pastello per ogni curva. Una linea inclusiva per ogni bellezza e femminilità, ma anche per ogni portafoglio e dal gusto vagamente retrò e vintage. La cantante non solo è la creatrice del brand e delle linee correlate ma anche testimonial indiscussa, come mostrano le immagini della collezione primaverile.

Da tempo Rihanna ha abbandonato la schiavitù imposta da una forma fisica più magra e snella per curve più morbide e maggiormente in linea con il suo essere, ovviamente senza perdere nulla in femminilità e sensualità. La cantante non è solo concentrata sul lancio del marchio di lingerie, ma anche sulla realizzazione di nuove canzoni: uno scatto avrebbe confermato la nuova collaborazione con The Neptunes, ovvero i talentuosi Pharrell Williams e Chad Hugo.

