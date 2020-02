Riki risponde alle accuse di omofobia: “Mi scuso, ma su questo argomento tanta ipocrisia”

Nelle ultime ore, Riccardo Marcuzzo è finito al centro di una polemica per un’offesa rivolta a Davide Misiano, professore di latino e volto tv, che ha commentato in maniera sarcastica il suo brano sanremese “Lo sappiamo entrambi”.

Riprendendo una strofa della canzone che si è classificata ultima al Festival di Sanremo, Misiano ne ha criticato la grammatica – “trova pace, con la sintassi e con la vita” – esprimendo un parere che ha fatto davvero innervosire Riki. Il giovane, talento nato ad Amici ed assistito da Francesco Facchinetti, non è riuscito a trattenersi dal rispondere e, nel far scorrere le dita sulla tastiera, si è lasciato scappare anche una dichiarazione definita da molti omofoba.

“ Sai cosa? Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e 'intellettuali'. Tu sei pure che..a e le che..he per definizione sono frustrati ”, ha sbottato Marcuzzo finendo, così, nel mirino della rete. Dopo essere stato linciato dal popolo del web, quindi, Riki si è visto costretto ad imbracciare nuovamente il suo smartphone e digitare un lungo messaggio di scuse nei confronti di tutti coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole.

“ Viviamo nel paese delle contraddizioni. Dopo il video di Gossip ho passato una settimana a sentirmi dire ‘Che schifo il video che hai fatto, baci i maschi’. Ho messo dei poster che invitavano a scriverci sopra e mi hanno disegnato sopra pi...li e chiamato fro..o – ha sbottato il cantante riferendosi al videoclip di una sua vecchia canzone - . Ho passato dei periodi recenti in cui l’insulto più utilizzato era ‘bimbominchia’ e ‘finocchio’. Ho creato un billboard gigante con quel titolo proprio per far riflettere sull’odio che si scatena sul web. Ho passato dei periodi a scuola in cui alcuni ragazzini mi chiamavano ‘ricc....e’ e mi picchiavano ”.

Lo sfogo di Riki, dunque, fa riferimento ad alcuni episodi del passato, ribadendo di essere sempre stato a stretto contatto con persone omosessuali senza sentirsi un omofobo. “ Ho fatto design allo IED di Milano, tantissimi compagni erano omosessuali. Ho aperto tre start up e in una di queste uno dei miei soci è gay – ha detto ancora lui - . Ho lavorato e lavoro tuttora con colleghi omosessuali. Nessuno mi ha mai pensato omofobo ”. “ Il successo di un artista viene determinato dalla resistenza e dalla pazienza, però ricevere critiche e insulti oggettivamente ingiusti non è corretto – ha concluso lui, rivolgendo poi delle scuse a chi si è sentito turbato dalle sue parole - . Ho sbagliato, ‘che..a isterica’ se viene detto a me va bene e nessuno può lamentarsi, se lo dico io a chicchessia succede il putiferio. Ieri sicuramente sono caduto nella provocazione: capita di sentirselo dire da amici, di dirlo, di usarlo con altri significati ma sui social ha un altro suono, un altro peso e capisco che può offendere ”.