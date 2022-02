Onestini si mostra con l'occhio nero. Ma lo scherzo non fa ridere

La serata di coppia, per l'ex tronista, sembrava essersi conclusa con un occhio nero. Così aveva fatto credere Luca Onestini. Il modello e speaker radiofonico, che si trovava nella capitale francese con la fidanzata spagnola Cristina Porta, aveva fatto spaventare i propri follower sui social denunciando di essere stato coinvolto in una rissa da bar. Tutta colpa dello sport o, meglio, del tifo calcistico. Il giovane aveva raccontato di essere stato malmenato dai tifosi del Psg, dopo che la sua ragazza aveva pronunciato commenti offensivi al termine del match contro la sua squadra del cuore, il Real Madrid. Ma era uno scherzo, di quelli che non fanno manco ridere.

A raccontare l'episodio era stato lo stesso protagonista, che aveva postato sui social una propria foto con tanto di ematoma sul volto. L'improbabile baruffa - aveva spiegato il modello - era scattata al termine della partita disputatasi martedì scorso nell'ambito degli ottavi di Champions League. " Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull'occhio ", aveva sostenuto Onestini su Instagram a commento di un video nel quale si copriva il volto, apparentemente dolorante.

Le immagini avevano lì per lì fatto allarmare gli utenti dei social imbattutisi in quel contenuto. Onestini, peraltro, aveva fatto intendere di aver rimediato il cazzotto per intervenire in difesa della propria fidanzata, accerchiata in modo minaccioso dai tifosi locali. Poi però, proprio in riferimento all'occhio annerito, aveva ammesso: " Questo è trucco, non preoccupatevi ".

L'episodio e pure il pestaggio erano dunque una trovata del burlone italico in trasferta a Parigi. Una presa in giro ideata per passare il tempo o forse per attirare l'attenzione su di sé nella grande arena dei social, sempre pronta a offrire uno spazio anche a chi non ha nulla di interessante da proporre.