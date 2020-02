Rita Rusic: "La Volpe è in un periodo difficile con il lavoro, per questo per lei il Gf è così importante"

Ha la solita classe che l’ha contraddistinta nella casa del "Grande Fratello Vip" Rita Rusic, invitata per un’intervista nel salotto di “Live non è la d’Urso”. La Rusic è stata l’ultima eliminata dalla Casa, dopo un "complotto" contro di lei organizzato da Adriana Volpe e svelato da Antonella Elia durante un confessionale. Ed è questo e molto altro che le viene chiesto dalla padrona di casa Barbara d’Urso che con Rita ha un’amicizia di lunga data.

Si riparla di Valeria Marini

Durante il suo percorso all’interno della Casa, per ben due volte, Valeria Marini era entrata. la prima volta per avere un confronto con lei, e la seconda per chiedere conto di alcune parole dette nei suoi confronti da Antonio Zequila e Antonella Elia e per far credere, prima tra tutti a Rita, di essere una nuova concorre del GF Vip.

In quelle occasioni erano venute fuori alcune verità, come il fatto che durante il fidanzamento tra Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori, ex marito della Rusic, i figli non avrebbero avuto un ottimo rapporto con il padre proprio a causa della Marini. E la prima domanda che le pone la d’Urso è proprio questa: “ Perché dici che Valeria ha diviso i figli dal padre?”

Rita non si scompone, non si arrabbia risponde semplicemente come ha sempre fatto, raccontando i fatti . “ Lo dico perché solo nel periodo in cui Vittorio era fidanzato con Valeria abbiamo avuto problemi a comunicare con lui e i figli hanno sofferto .” Poi continua dicendo: “ Vittorio si è fidanzato con la Marini, dopo un anno e mezzo che ci eravamo separati, quindi il problema non era lui con lei, ma il fatto che i bambini venissero messi in secondo piano e io vedevo la loro sofferenza. Non posso dire chi è stato, ma comunque un rapporto normale non c’è stato. Ed è una cosa terribile ”.

“ Chi ha sofferto di più tra Mario e Vittoria? ”, le chiede la d’Urso “ Tutti e due, ma forse Vittoria, perché all’epoca era un’adolescente e quindi capiva di più. Ma in ogni caso hanno sofferto entrambi ”. Le viene poi mostrato un filmato della Marini, che nel programma 'CR4' di Chiambretti affermava che il comportamento della Rusic era dettato solo da un interesse. “ Perché - le chiede la padrona di casa - Valeria dice che hai fatto questo per un tuo tornaconto? ” . “ Ma quale tornaconto? - risponde calmissima Rita - vorrei saperlo da lei. E' lei che è venuta nella Casa vestita come al Bagaglino, non il contrario”.

Infine viene mostrata a Rita la macchina della verità a cui la settimana prima si era sottoposto l'ex marito Vittorio Cecchi Gori e che in una domanda dove gli veniva chiesto chi fosse la donna più importante della sua vita aveva risposto senza indugio Rita. “ E’ normale -commenta la Rusic - sono la madre dei suoi figli siamo stati sposati 18 anni e mezzo. Poi noi abbiamo fatto tante cose insieme, creato cose e me ne sono ricordata quando lui era in ospedale in coma. Diceva cose incomprensibili per tutti, frasi che nessuno riusciva a capire tranne io, che le avevo vissute. Era come conoscere una lingua che nessuno capiva ”.

Il Grande Fratello Vip e Adriana Volpe