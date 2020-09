Ritocchino estetico per la figlia 14enne. Maria Monsè nella bufera: "I servizi sociali gliela tolgano"

Il fatto in sé aveva già suscitato l'indignazione del web, ma ora che la vicenda è finita sulla copertina di Nuovo la polemica è esplosa sotto gli occhi di tutti. Maria Monsè ha portato la figlia Perla Maria, di soli 14 anni, dal chirurgo estetico per un ritocchino al naso e il popolo dei social network è letteralmente sbottato. La donna è stata tacciata di essere un cattivo esempio per la ragazza, tanto da tirare in ballo i servizi sociali.

La storia del ritocchino estetico di Perla Maria aveva già scaldato gli animi nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque. Nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso Maria Monsè era finita nel mirino degli opinionisti per aver assecondato il desiderio di perfezione della figlia 14enne. La ragazzina, esposta ai riflettori sin dalla nascita, aveva chiesto alla madre di poter ridurre un difetto al naso con la chirurgia, ottenendo il consenso della donna. La scelta di Maria Monsè non è stata però condivisa da telespettatori e simpatizzanti del web, che si sono scagliati contro di lei.

Centinaia di commenti si sono moltiplicati sotto il post dedicato alla copertina della rivista: " Ma ancora la bambina non gliela tolgono? I primi ritocchi alle scuole medie ? Una mamma dovrebbe dire a sua figlia che e bellissima non prenderla e portarla dal chirurgo sei una madre pessima", "Io a gente del genere leverei i figli!! Ma ci rendiamo conto? Belli insegnamenti complimenti! Servizi sociali e tso subito!", "Quando vuoi distruggere l’infanzia di tua figlia", "E' ancora una bambina ma stiamo scherzando, è assurdo ".