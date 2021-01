Ritorna Capitan America? Possibile, insieme al quinto capitolo degli Avengers

È notte fonda quando sui social sonnecchianti esplode una bomba che manda subito l’hashtag #capitanamerica in tendenza. L’euforia raggiunge i livelli di guardia con centinaia di migliaia di tweet di fan euforici alla notizia che potrebbe, e qui il condizionale è d’obbligo, esserci l’ennesimo capitolo del supereroe Marvel Capitan America. Questa news, che merita di essere sicuramente approfondita rispetto alla reale veridicità, ha infiammato gli animi dei fan anche in virtù di un’altra di cui si vociferava ormai da mesi: nuovo capitolo degli Avengers. Il quinto che rivedrebbe tornare sullo schermo gli eroi Marvel (o almeno quelli rimasti dopo il quarto epico capitolo della saga).

Quest’ultima viene da una fonte sicura quella di Kevin Feige, il produttore cinematografico statunitense presidente dei Marvel Studios che durante un’intervista per promuovere la serie tv Wanda Vision aveva accennato a questa nuova possibilità che avrebbe fatto parte di una “fase5” di produzioni Marvel, slittate poi per colpa della pandemia. Però, e questa è la bellissima notizia, sembra proprio che il quinto capitolo della saga ci sarà, anche se la realizzazione sarà un po’ dilatata nel tempo. Addirittura sono state date anche alcune anticipazioni che rivelano che l’ambientazione sarebbe proprio la terra e non lo spazio come in Infinity War e Endgame, terzo e quarto capitolo della saga.

E sempre rimanendo su questi due ultimi film che hanno visto la dipartita di molti amatissimi eroi, quelli che appariranno nel nuovo capitolo verranno chiamati i “New Avengers” . Per tornare però alla notizia del ritorno di Capitan America che ha sollevato il popolo del web, l’attore che lo interpreta Chris Evans sarebbe intervenuto in prima persona su Twitter dove ha scritto “ News to me ” aggiungendo un’emoticon sbigottita. Questo però non deve stupire perché in caso di trattative in corso sarebbe assolutamente normale una risposta del genere. Nessuna conferma quindi ma neanche una smentita, e giocando con la fantasia se fosse vero, questo aprirebbe scenari interessanti come la possibilità di una serie dedicata a Steven Rogers (il nome umano di Capitan America) ambientata magari nel passato dove la storia d’amore con Peggy Carter potrebbe tornare a rivivere.

In tutto questo, però, ci sono i fan “puristi” della serie, che ormai si erano abituati all’uscita di scena dell’eroe a stelle e strisce in quello che era, fino a poco tempo fa, l’ultimo capitolo della serie Avenger: “Endgame”, considerando inappropriato il suo ritorno. A questi però fanno eco altri milioni di fan che non vedono l’ora invece di poter vedere ancora una volta le gesta dell’eroe ma soprattutto Chris Evans indossare nuovamentee " l’aderente tuta " che a detta di molti “g li sta benissimo sotto tutti quei muscoli ”.