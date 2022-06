La rivelazione di Bono Vox: "Ho un altro fratello"

Bono Vox ha un altro fratello. Il frontman della celebre rock band U2 lo ha rivelato nel corso di una intervista rilasciata alla radio della Bbc in vista dell'uscita del suo nuovo libro autobiografico "Surrender". Una scoperta, avvenuta nel 2000, un anno prima che il padre Bob morisse di cancro. " Gli voglio molto bene, sono molto legato a lui ", ha dichiarato a proposito del fratello.

La scoperta

" Complicato ". È così che il cantante di origini irlandesi, oggi 62enne, ha definito il rapporto con suo padre Bob. Una relazione che, nonostante gli alti e i bassi, ha imparato ad accettare. Così come è riuscito a metabolizzare la scoperta di avere un altro fratello, circostanza che però ha cambiato le sue prospettive. " Ho un altro fratello, che adoro ma che non sapevo di avere ", ha raccontato. Un segreto che è stato taciuto per anni e di cui neanche la madre Iris, morta per un'aneurisma nel 1974, quando Bono aveva 14 anni, sarebbe stata a conoscenza. " È una famiglia molto unita - ha continuato - mio padre ha avuto una profonda amicizia con questa splendida donna e hanno avuto un figlio. Ma tutto questo è stato mantenuto segreto ".

La relazione col padre