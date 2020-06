Antonio Zequila diventa Conte e Duca? "Un'eredità a sorpresa"

Chiunque di noi, almeno una volta nella vita ha sognato, o magari sperato, che un lontano parente ricchissimo di cui ignoriamo l’esistenza, possa lasciarci una cospicua eredità che cambi il corso della nostra vita.

Di solito questi sogni non si avverano mai, almeno non per tutti, solo ad alcuni fortunati. Antonio Zequila è uno di questi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ne ha appena dato cenno con un post sul suo account Instagram, ma solo ad alcuni conoscenti ha fatto sapere personalmente cosa gli è accaduto: tra i fortunati ci siamo anche noi a cui con un video ha raccontato l’incredibile vicenda.

“ Vi sembrerà surreale ma in questo momento mi trovo in una dimora antica che ho ereditato, perché oggi per me si è avverato un sogno: sono stato investito del titolo di Conte de’ lutti e Duca di Sant'Alessandro, quindi da oggi in poi io sarò Antonio Zequila Conte de’ lutti e Duca di Sant’ Alessandro. Sono ancora incredulo però vi posso assicurare, che anni fa mia mamma, me lo diceva che mio nonno Raffaele Zequila, il padre di Giovanni mio papà, era stato adottato da un casato nobiliare, i suoi genitori erano dei nobili. Quindi a volte i sogni superano la realtà ed oggi io sono stato investito di questo titolo e sono più che felice. Domani ho appuntamento con l'avvocato per vedere tutte le proprietà che ho ereditato. La cosa più importante è che io ero un principe nell'animo, ad oggi sono Conte de’ lutti e Duca di Sant’ Alessandro ”.