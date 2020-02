Robbie Williams diventa papà grazie a una mamma surrogata

In questo weekend, in cui lo scorso 14 febbraio è ricorsa la giornata dedicata all'amore e agli innamorati, una coppia vip ha celebrato la nascita di un figlio. Parliamo di Robbie Williams e Ayda Field. I due coniugi hanno condiviso con il web la notizia della nascita del bambino che attendevano. Anche lui, venuto alla luce mediante la pratica dell'utero in affitto. Il piccolo è nato da madre surrogata, proprio come la sorella maggiore, Colette Josephine, detta Coco, altra figlia della celebre coppia. Il neonato dei coniugi Williams si chiama Beau Benedict Enthoven.

E, ad annunciare il lieto evento in rete, è la stata la signora Williams. La conduttrice e attrice originaria di Los Angeles ha voluto riportare un messaggio social su Instagram. Dove ha festeggiato con i follower l'arrivo di Beau.

" Trova la differenza ... In questo San Valentino, vorremmo celebrare l'amore nel modo più fantastico... -si legge nella descrizione dell'ultimo post della Field-. Beau Benedict Enthoven Williams... Come con Coco, è biologicamente nostro, ma è nato grazie alla stessa e incredibile madre surrogata. Siamo così fortunati di avere il nostro figlio sano, in sicurezza tra le nostre braccia e siamo ufficialmente al completo come famiglia #happyvalentinesday #surprise # familyof6 # whodathunkitinthe90s La famiglia Williams xx".

E, sotto il post dell'annuncio lanciato dal volto tv su Instagram, non sono mancati i messaggi di congratulazioni e auguri di buon San Valentino per la famiglia Williams.

Robbie Williams e Ayda Field uniti in matrimonio dal 2010

Robbie Williams e Ayda Field si sono uniti in matrimonio nell'agosto 2010. La prima figlia della coppia, Theodora Rose William, è venuta alla luce nel 2012. Il secondogenito, Charlton Valentin, è nato nel 2014. E nel 2018 è stata data alla luce la prima figlia da madre surrogata, Colette Josephine. In questo weekend, in cui è ricorsa la giornata di San Valentino, la famiglia Williams festeggia, invece, l'arrivo di Beau Benedict Enthoven Williams, per la gioia dei fan.

Nel 2018, inoltre, la coppia finiva al centro del gossip per aver presenziato al matrimonio della Principessa Eugenie (Eugenia, ndr) di York con Jack Brooksbank. E a far parlare del cantante pop, in queste ore, non è solo la sua vita privata. Su Instagram, la popstar britannica ha fatto sapere che il prossimo 6 marzo presenzierà all'Olympic Park, per un nuovo evento nel Regno Unito.