Robbie Williams padre affettuoso in quarantena: la popstar presenta al web Beau

La pandemia di coronavirus continua a registrare casi positivi di contagio e vittime in tutto il mondo. Il patogeno può colpire indistintamente tutti e ha colpito in modo particolare il mondo dello spettacolo. Il lockdown disposto nei Paesi investiti dall'emergenza globale Covid-19 come misura preventiva ha costretto molti artisti a rinunciare ai live-show ed eventi pubblici, com'è accaduto a Robbie Williams. Il quale, nelle ultime ore, è al centro dell'attenzione mediatica per essere apparso agli occhi del web in un video intimista postato dalla sua consorte, Ayda Fyeld, su Instagram.

Il videofilmato in questione immortala la superstar britannica mentre è a casa, in quarantena, e stringe tra le braccia il suo quartogenito Beau, avuto attraverso la pratica dell'utero in affitto come la terzogenita Colette Josephinne, nata nel 2018. Oltre ai due figli nati mediante la maternità surrogata, Williams ha avuto anche Theodora Rose (nata nel 2012) e Charlton Valentine (nato nel 2014).

E, così come trapela dalle immagini del nuovo video postato dalla sua consorte, Robbie sa essere un genitore molto affettuoso. Il filmato in questione è diventato in poco tempo virale in rete non solo per le coccole riservate dal cantante al neonato, ma anche per un altro dettaglio evidente, ovvero la rasatura a zero dei capelli dell'artista britannico. Il video ha ad oggi ottenuto oltre 250mila visualizzazioni e sotto lo stesso non sono mancati i commenti del web, tra cui emergono i seguenti messaggi degli utenti, riportati per il famoso cantautore di fama internazionale: "Tale padre, tale figlio: lo stesso taglio di capelli. Una famiglia bellissima"; "Un papà super".