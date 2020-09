Robert Pattinson positivo al Covid: fermate le riprese di Batman

Le riprese del nuovo colossal su "Batman", l’uomo pipistrello, erano iniziate solo da tre giorni quando giovedì scorso sono state prontamente fermate con un comunicato della "Warner Bros." che dichiarava che "u n membro della produzione di The Batman è risultato positivo al test per COVID-19 e si sta isolando in conformità con i protocolli stabiliti. Le riprese della pellicola sono temporaneamente sospese ". Oggi si scopre che questo personaggio è nientemeno che Robert Pattinson il protagonista del film e del recente campione di incassi "Tenent".

Questo nuovo episodio rischia di costare moltissimo alla produzione del già costosissimo film che a marzo, dopo solo sette settimane di lavorazione, era stato interrotto a causa della pandemia. La pellicola sulla carta aveva bisogno di almeno tre mesi di lavorazione ed era uno dei titoli più attesi del prossimo anno soprattutto per la presenza di Pattinson portato al successo con la saga di “Twilight” che per ironia della sorte avrebbe vestito i panni del “pipistrello” dando una nuova impronta all’eroe dei fumetti.

Il nuovo film, diretto dal regista Matt Reeves già direttore de “Il pianeta delle scimmie”, è un prequel, dove Batman sta cercando di risolvere una serie di raccapriccianti omicidi seriali. Il caso lo fa incrociare con L'Enigmista interpretato da Paul Dano, con Selina Kyle (prima che diventi la criminale Catwoman) impersonata da Zoë Kravitz e con il malavitoso Oswald Cobblepot, soprannominato Il Pinguino, interpretato da Colin Farrell. Jeffrey Wright interpreterà il commissario James Gordon, Andy Serkis il fedele maggiordomo di Bruce Wayne Alfred e John Turturro il gangster Carmine Falcone.

Visto il sopraggiungere di questo ulteriore imprevisto la casa di produzione Warner Bros., ha già posticipato la data di uscita del film che ora (salvo ulteriori interruzioni) dovrebbe essere sugli schermi il 1° ottobre del 2021. Questa comunque non è certo l’unica pellicola che è stata interrotta dalla pandemia e il conseguente lockdown di marzo, anche l’ultimo sequel di “Jurassic Park”, “Jurassic World: Dominion” ha ricominciato da poco le riprese nei Pinewood Studios inglesi, ma per far questo ha dovuto adottare misure costosissime per garantire la sicurezza sul set facendo lievitare i costi di produzione in maniera esorbitante.