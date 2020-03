Roby Facchinetti commosso a Domenica in: "Questo virus si prende tutti, peggio di una guerra"

Questa domenica, in data 29 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Domenica in, format condotto da Mara Venier su Rai 1. E l'appuntamento tv in questione è stato segnato dall'assenza del pubblico in studio-confermatasi in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare la pandemia di coronavirus- e anche dai collegamenti tv che hanno visto protagonisti gli ultimi ospiti del talk-show domenicale. Particolarmente emozionante è stato il collegamento registratosi in trasmissione con Roby Facchinetti.

Il cantante e leader storico dei Pooh è intervenuto in diretta da Bergamo, che è stata colpita in modo drammatico dall'emergenza coronavirus che ha investito il Belpaese, condividendo con i telespettatori le sue sensazioni e riflessioni maturate circa i difficili giorni di quarantena - messa in atto in Italia per fronteggiare la diffusione del coronavirus-. In particolare, ha lanciato un commosso messaggio sulle morti che la sua città natale piange.

“Non si sta bene, troppo dolore, troppo pianto -ha dichiarato il cantante, incalzato dalle domande della conduttrice-. Siamo terrorizzati, spaventati. Abbiamo perso parenti e amici. Viviamo su un terreno minato. Famiglie intere che hanno perso mamma e papà e rimangono sole in casa. Peggio di una guerra: in guerra si perdevano giovani. Questo virus si prende tutti, giovani e anziani, non guarda in faccia a nessuno". E nel suo intervento, ha sottolineato di sentirsi salvato da quella che considera la sua ancora di salvezza: “La musica mi salva sempre e mi sta salvando anche adesso”.

Con la voce rotta dalla commozione, ha poi aggiunto: “Ogni volta che squilla il telefono è un colpo al cuore. Ho perso parenti, passo le giornate a consolare nipoti, amici e parenti. Ed è una cosa che non ho mai fatto. Faccio cose che mai avrei creduto di fare. I malati vanno via in ambulanza e i familiari sanno che molte volte non li rivedranno più. Mai immaginato una cosa simile. Quella fila di carri armati a Bergamo, poi, ha sconvolto tutti. Sopra c’erano amici, uno dei miei parenti, conoscenti. Essere qui non è facile, per niente". E nel corso del suo collegamento ha anche voluto invitare tutti alla prevenzione: "Questa è una condizione umana che nessuno ha mai vissuto, psicologicamente è dura. E poi cosa succederà? Usciamo tutti? Da domani potere uscire? A fare cosa? Ci vorrà tempo per elaborare. C’è terrore più che paura. Non capisco come alcuni non possano capire la gravità di questo virus. Rimaniamo in casa".