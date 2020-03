Roby Facchinetti diserta il suo intervento a Domenica in: "Sono devastato dal dolore"

Dopo aver subito una momentanea sospensione la scorsa domenica, per via dell'emergenza coronavirus, Domenica in segna oggi il suo ritorno nel palinsesto di Rai 1. In un'intervista concessa a La stampa, la conduttrice del noto format domenicale, Mara Venier, ha motivato la sua scelta di tornare in diretta in data odierna legata alla volontà di intrattenere coloro che combattono il patogeno. Tra le ospitate, era previsto per il nuovo appuntamento di Domenica in, un collegamento con il leader dei Pooh, Roby Facchinetti. Il quale, peró, ha disertato il suo intervento al rinnovato format. E, a riportarlo, è stato lo stesso artista, in uno dei suoi ultimi post condivisi su Instagram.

“Carissimi Amici -si legge nella descrizione del suo ultimo post -, vorrei scusarmi anche con tutti voi. Perché oggi era previsto un collegamento via Skype da casa mia per Domenica In, con la mia amica di sempre, Mara Venier. Ma, credetemi, io e la mia famiglia siamo profondamente devastati dal dolore per questa tragedia infinita. Che, soprattutto la mia città, Bergamo, sta vivendo ormai da troppo tempo". Nel suo messaggio social ha voluto motivare la scelta di assentarsi in tv, palesando di sentirsi profondamente colpito dal dolore che sta affrontando la sua città per le numerose vittime del Covid-19. E tra le righe del suo messaggio, si legge ancora: "Da casa mia si sentono costantemente le sirene delle ambulanze, che giungono nei nostri ospedali, per soccorrere quei pazienti che hanno bisogno di essere immediatamente assistiti. Io e la mia famiglia possiamo solo pregare per loro e per tutti noi”.