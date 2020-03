Coronavirus, Mara Venier esulta per il ritorno di Domenica In su Rai 1

L'emergenza coronavirus, che -secondo i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati al 16 marzo- ha registrato nel Belpaese 27.980 casi positivi di contagio e 2.158 morti, ha colpito anche il mondo della tv. Diversi programmi televisivi hanno, infatti, subito la chiusura anticipata, proprio per via del patogeno che gli italiani combattono da giorni, rispettando tutte le misure di prevenzione stabilite dal governo e dalle autorità locali. Tra cui Domenica in. Il noto talk-show della domenica di casa Rai non era andato in onda lo scorso 15 marzo. E al suo posto era stato trasmesso lo speciale #Restateacasa di Italiasì!, format condotto da Marco Liorni, che aveva visto la conduttrice di Domenica in, Mara Venier, protagonista di un collegamento registrato in trasmissione da casa. In cui, la stessa si era detta speranzosa che il suo talk domenicale potesse fare presto rientro nel palinsesto di Rai 1. E, nelle ultime ore, sono emerse in rete alcune indiscrezioni, che vedono ufficialmente annullata la sospensione di Domenica in.

"Buongiorno a tutti -dichiarava la Venier in apertura dell'ultima diretta di Italiasì!, rivolgendosi a Liorni e al pubblico di casa Rai-. Non avrei mai pensato di cominciare alla domenica pomeriggio, alle due, da casa mia, collegata con il cellulare. Ma, purtroppo l'emergenza in questo momento drammatico che stiamo passando per il coronavirus ha fatto sospendere, e mi auguro per pochissimo, Domenica in. Avrei voluto tanto essere lì, nella mia Domenica in. Oggi in qualche maniera ci sarò, non so come. Adesso sto in camera da letto, dai Marco. So che oggi ci sono tanti amici con noi".

Nel suo ultimo intervento televisivo- in cui aveva invitato tutti alla prevenzione del coronavirus- con la voce rotta dalla commozione si era, poi, detta profondamente colpita dal senso di unità che -a suo dire- l'Italia ha mostrato di avere in questi difficili giorni di quarantena: "Sono commossa, vedo in questo momento una grande unità. Sono sicura che ce la faremo, l’Italia sta dimostrando un grande coraggio e voglia di farcela".