"Rocco Casalino che mi caccia dal privèe", il nuovo brano di Fedez spara a zero su tutti (Salvini, Fontana e Benetton compresi)

Rose rosse decisamente spinose quelle che Fedez ha lanciato con il suo ultimo singolo. Il rapper è uscito con il suo nuovo brano "Roses" che, come aveva annunciato lui stesso, promette querele. " Ho scritto due pezzi. In uno si viaggia alla grande, nell'altro mi prenderò una decina di querele. Non vedo l'ora ", scriveva un mese fa sui suoi canali social. Nel testo Fedez ha sparato a zero su numerosi esponenti della scena politica dal presidente della regione Lombardia Fontana al leader leghista Matteo Salvini, senza tralasciare il portavoce del premier Rocco Casalino e Maurizio Gasparri. Salva solo la Sinistra.

Del resto lo aveva detto lui stesso: "Ho problemi con tutti", intitolando così uno dei suoi ultimi brani musicali. Il nuovo pezzo sembra proprio confermalo, facendo nomi e cognomi e pensando già alle (inevitabili) conseguenze legali. Dalla famiglia Benetton a Rocco Casalino, da Attilio Fontana e Matteo Salvini e Maurizio Gasparri il rapper c'è andato giù pesante con tutti. " Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti. Sogno un rosè, il Salento per me ma c’è Rocco Casalino che mi caccia dal privèe", canta il rapper insieme a Dargen D’Amico nel remix del brano di Saint Jhn e Imanbek. "Prenoto la pensione come Attilio Fontana. Salvini non può più rubare. - canta ancora Fedez - I poliziotti in pedalò. Io vi chiedo pardon (Oomm) Mica come i Benetton ".

Nessuna novità insomma, Fedez perde il pelo ma non il vizio di scendere in campo politico per (far) parlare. Dopo il dito medio a Salvini nel pezzo del 2016 "Vorrei ma non posto", il marito di Chiara Ferragni replica. Perché si sa, quando si toccano certi punti caldi, le visualizzazioni si impennano, i download si moltiplicano e il gioco è delle parti. Solo pochi giorni fa Fedez, intervistato da Peter Gomez, era tornato a polemizzare con Salvini, accusandolo di fare " propaganda subdola su Tik Tok ". L'uscita del brano "Roses" ha suscitato inevitabile scalpore e sul web impazzano i meme e le parodie degli avvocati di Fedez, che nei prossimi giorni potrebbero avere un bel da fare. Ciliegina sulla torta, la trovata social per promuovere l'uscita della sua canzone: invitare i follower a scrivere una recensione negativa o addirittura una stroncatura "al buio".