Rocco Siffredi: "Non sono più a mio agio davanti al corpo di una ragazza"

Che avrebbe smesso lo ha detto almeno tre volte. Poi, però, Rocco Siffredi è sempre tornato sui suoi passi. Troppo difficile staccarsi da un ambiente, quello dell'hard, che lo ha reso celebre in tutto il mondo quasi come un'icona. Ma oggi, alla soglia dei 57 anni, è il momento dei bilanci anche per lui e l'addio all'azione sembra essere sempre più imminente. " Tanti mi chiedono: 'Ma come fai ancora a fare queste performance'. La verità è che non vorrei mai arrivare a dire che non ce la faccio più ", ha confessato il porno attore al Corriere della Sera.

Nell'ultima intervista rilasciata al quotidiano, Rocco Siffredi ha fatto di più di un semplice accenno alla possibilità di abbandonare la scena pornografica. Ne ha fatto un argomento di discussione più ampio, mettendo sul tavolo le carte di un gioco che forse è arrivato alla fine: " Da qualche anno mi guardo allo specchio e mi dico: ma che ci fai tu con le ventenni... Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza ".

Da un po' sto girando pochissimo e solo film di grande produzione. Le ragazze fanno la fila per lavorare con Siffredi, non vedono il lato estetico che vedo io su di me. Ma la bella notizia è che sto invecchiando

Lascerò il porno, ma il sesso non mi abbandonerà mai, dirigerò le mie energie su una sola donna, mia moglie, e sarà molto bello. Lo auguro a tutti i mariti che cornificano le mogli

Semplice paura di invecchiare? Rocco Siffredi non si è tirato indietro di fronte alla scomoda domanda, rivelando di aver ridotto al minimo la sua presenza sul set comeprotagonista: "". E così eccoci tornati al punto di partenza: l'alla scena porno. Lui, dopo tre annunci poi smentiti, ha promesso di non dire più quando lascerà, ma la sensazione è che il momento non sia così lontano: "".