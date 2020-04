Romeno di 33 anni arrestato: aveva rubato in casa di Gina Lollobrigida

Nelle ultime ore, una delle intramontabili dive degli anni '50 e '60 è tornata a far parlare di sé. Questo, per un furto subito nella sua abitazione, secondo quanto riportato da Il tempo. Si tratta di Gina Lollobrigida. Lo spiacevole accadimento è stato scoperto il 1° aprile. Gli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Spinaceto sono intervenuti raggiungendo un'abitazione, a seguito di una chiamata ricevuta da una ragazza. La quale aveva chiesto aiuto, per una lite avvenuta in famiglia, tra la madre e il suo compagno. Una volta raggiunto il post dell'accadimento, la polizia avrebbe trovato la giovane visibilmente provata. Questo, perché -così come avrebbe riportato la ragazza- il compagno della madre era "in possesso di 3 pistole". Interrogato sulle presunte pistole possedute, il 33enne romeno, Mihai Cozma, ha mostrato ai poliziotti solo due repliche di pistole. Un revolver e una semiautomatica, dalla canna occlusa.

E con l'intento di trovare la terza pistola segnalata dalla ragazza, gli agenti hanno cominciato a perquisire l’abitazione della stessa, per poi rinvenire in una camera da letto, sopra un armadio, una Manurhin Ppk calibro 7,65. Una pistola priva del caricatore, ma del tutto funzionante, e non censita in banca dati. E non solo. Perché, in un armadio disposto in salotto, invece, è stato trovato un borsone contenente alcuni oggetti di valore. Ovvero delle medaglie con raffigurazioni sacre e con inciso il nome dell’attrice Lollobrigida, un set di francobolli raffiguranti la nota diva "Lollo", 4 orologi da polso, 5 penne d’argento e ancora 4 collane con perle bianche e 3 con pelle turchesi, una confezione di monete da 20 e 50 centesimi della Repubblica di San Marino e un binocolo.

E, alla luce dei preziosi oggetti rinvenuti in questione la polizia è passata a interrogare il romeno sulla loro provenienza. Di tutta risposta, l'uomo ha dichiarato di aver effettuato dei lavori da operaio in casa Lollobrigida e che questi gli erano stati a suo tempo regalati dall'attrice. Non appena contattata dalla polizia, dal suo canto Gina Lollobrigida ha dichiarato di conoscere il romeno 33enne, in quanto aveva lavorato da operaio per dei lavori fatti a casa sua d'inverno. Ma ha, poi, smentito di avergli regalato i suoi oggetti ritrovati: "Nemmeno mi sono accorta che mancassero tutte quelle cose". Pertanto il 33enne romeno, arrestato, è stato portato al carcere di Regina Coeli.