Romina torna in Puglia, la Lecciso: "Scegliamo di credere che qualcosa di buono possa succedere"

Dopo aver partecipato in coppia con l'ex marito, Al Bano Carrisi, in qualità di ospiti fissi alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Romina Power ha dato annuncio ai follower in rete di voler trascorrere la quarantena nella terra d'origine dell'ex consorte, la Puglia. Un messaggio, quello lanciato dall'artista statunitense sul suo profilo Instagram, che è diventato virale in poco tempo ottenendo oltre 5mila like. E a far parlare dell'ex coppia storica è, ora, soprattutto un messaggio sibillino, lanciato nel web dall'ultima ex fiamma del "leone di Cellino San Marco". Si tratta di Loredana Lecciso.

L'ex velona storica di Striscia la notizia -dopo aver condiviso con gli utenti su Instagram diversi scatti che la immortalano mentre è in compagnia del famoso ex, nella Tenuta Al Bano- dove i due avevano di recente deciso di trascorrere la quarantena, disposta come misura preventiva del coronavirus in Italia- ha pubblicato un nuovo scatto che la ritrae sorridente e sempre insieme al cantante.

Nella cui descrizione, la showgirl pugliese ha riportato una citazione di J. Martin Kohe. Che, per il web, sembra voler essere una chiara replica a quanto annunciato in rete dalla Power sul suo imminente ritorno in Puglia. “Scegliamo di credere che qualcosa di buono possa succedere”, ha scritto a corredo della sua ultima foto social, postata nella giornata di ieri.

Romina Power dà annuncio del suo ritorno in Puglia

Lo scorso lunedì 6 aprile, su Instagram, oltre all'ultima foto postata dalla Lecciso è giunto anche l'annuncio di Romina Power circa il suo ritorno alle Tenute di famiglia. A corredo di uno scatto paesaggistico, l'artista statunitense ha scritto di voler trascorrere la quarantena nel Belpaese, in un lungo messaggio destinato al web.