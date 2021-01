Il bagno di coppia di Ronaldo solleva un mare di polemiche

Dopo una giornata passata a scorrazzare in motoslitta sulla neve, Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina Rodriguez si sono concessi un romantico bagno all’aperto in una piscina riscaldata. Il giusto coronamento di una vacanza che ha sollevato più di una polemica.

Questo per una presunta violazione delle restrizioni governative contenute nelle misure di contenimento del Covid. Sulla questione stanno indagando anche i Carabinieri, ma le polemiche non si placano. Piemonte e Valle d'Aosta sono in zona arancione e quella vacanza extra territoriale verso Courmayeur per festeggiare il compleanno di Georgina rischia di trasformarsi per la coppia in un vero problema.

Ronaldo aveva approfittato della mancata convocazione per la partita di Coppa Italia contro la Spal per questa fuga romantica e aveva anche filmato la gita, per poi cancellare il video quando si era alzato un polverone su questa scelta. Ma questo non ha impedito comunque a Georgina di postare un altro video, sempre della vacanza, in cui lei e Ronaldo facevano il bagno alla luce della luna in una piscina bollente circondati dalla neve. Baci ed effusioni molto sensuali e poi Ronaldo che esce e si ricopre le gambe di neve per poi tuffarsi nuovamente tra le braccia di Georgina.

Questa ennesima “imprudenza” in un periodo in cui sono vietati gli spostamenti e la gente è chiusa in casa per paura dei contagi, non è davvero piaciuto a molti. Neanche alla Juventus, la squadra di calcio dove il fuoriclasse gioca e a cui dovrà dare spiegazioni. Oltre ovviamente all’indagine ancora aperta da parte dei Carabinieri per stabilire se ci sia stata effettivamente una violazione delle misure di protezione.

E dire che solo qualche giorno prima il compleanno di Georgina era stato festeggiato tra le mura domestiche con una torta e la compagnia dei quattro figli del campione, in un’atmosfera familiare e protetta. Ma a quanto pare la vacanza era il regalo di Ronaldo per la sua compagna . Un “pensiero” che rischia di essere davvero molto costoso per lui.