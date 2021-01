Dopo le offese Andrea Roncato si scusa: "Su Stefania Orlando ho esagerato"

Andrea Roncato fa un passo indietro e chiude la polemica innescatasi negli scorsi giorni contro la sua ex moglie. Mentre Stefania Orlando dalla casa del Grande Fratello Vip vive un momento difficile, dovuto al lungo percorso nel reality, l'ex marito si scusa e fa un passo indietro. Nelle scorse ore, infatti, l'attore bolognese ha affidato ai social network un accorato messaggio, nel quale prende chiaramente le distanze dalle polemiche e dalle accuse da lui lanciate nei giorni scorsi. Ma facciamo chiarezza su una storia iniziata settimana scorsa.

Da oltre una settimana, infatti, tiene banco la querelle a distanza tra Andrea Roncato e. Ad innescare la guerra tra i due ex - che sono stati sposati dal 1997 al 1999 - sono state le dichiarazioni rilasciate dall'attore 73enne nella trasmissione Live - Non è la d'Urso, dove Roncato ha svelato che la loro relazione era finita per un presunto tradimento della Orlando. La showgirl avrebbe abbandonato il marito in un momento difficile della sua vita, quando lui era caduto nella trappola della droga. I fan di Stefania Orlando non hanno gradito le esternazioni fatte dall'attore in televisione, l'uomo - dal canto suo - ha replicato su Instagram con commenti risentiti che hanno alimentato il clima ostile e laè ben presto degenarata. A tutto (fortunatamente) però c'è una fine e la vicenda sembra essere arrivata al capolinea.

Dopo aver visto la reazione di Stefania Orlando all'interno della casa del Grande Fratello Vip, infatti, Andrea Roncato ha deciso di fare un passo indietro e placare gli animi. Come riporta il portale Fanpage, l'ex marito di Stefania Orlando ha scritto un lungo messaggio al giornalista del settimanale Chi, Gabriele Parpiglia, per cercare di mettere la parola fine alla bagarre: " Caro Gabriele per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio mai più replicare: maledetto me che mi sono lasciato convincere. Ne sono sempre stato fuori come ti avevo raccontato, ma questa volta non mi frega più nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti tanti soldi". Un gesto distensivo, quello compiuto da Andrea Roncato, che si è concluso con le scuse indirizzate velatamente a Stefania: "Ho sbagliato, faccio un passo indietro e ti ringrazio per la fiducia e grazie per l’idea ".