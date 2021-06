Rosa Perrotta annuncia la gravidanza. Ma non si cancellano gli insulti

Rosa Perrotta è incinta per la seconda volta. Dopo una profonda crisi coniugale con il marito Pietro Tartaglione, l'ex partecipante di Uomini e Donne ha annunciato sui social la sua seconda gravidanza. A differenza di molte sue colleghe, che scelgono di comunicare un evento così importante con toni entusiasti, la Perrotta ha voluto montare la polemica, rivendicando il suo diritto (e quello di tutte le donne) di annunciare la gravidanza come, quando e se lo si ritiene opportuno. Un messaggio condivisibile, che però arriva dopo settimane di smentite e di risposte, a volte piccate, nei confronti dei suoi seguaci.

" Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo ", ha scritto Rosa Perrotta. L'ex partecipante a Uomini e donne, quindi, ha proseguito: " Mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili,in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi,l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale ".

Parole giuste da parte di Rosa Perrotta, che hanno però scatenato reazioni contrastanti sui social. Molti quelli che si congratulano con lei e con Pietro Tartaglione per la nascita del secondo figlio, ma sono tanti anche quelli che si sono sentiti offesi dalla coppia. La voce che Rosa Perrotta fosse incinta circola da ormai oltre un mese eppure è sempre stata smentita, soprattutto dalla mamma del piccolo Dodo, che ora diventerà il fratello maggiore. Sarebbe bastato ignorare, sorvolare su alcuni commenti in cui si facevano notare determinati dettagli che indicavano la possibilità di una gravidanza, ma la Perrotta ha preferito rispondere (spesso in malo modo), aumentandone in questo modo la visibilità. Per tanti, questo suo modo di fare, è stata una precisa volontà di seminare indizi, nonostante venisse smentita qualsiasi indiscrezione di questo tipo. Un comportamento che non è stato apprezzato da chi si è sentito tradito, visto che in quasi 5 anni la Perrotta ha fatto incetta di fan, che si aspetterebbero di non essere ingannati. A volte, è meglio il silenzio.