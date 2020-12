Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono detti addio?

L'indiscrezione circola da giorni: Rosa e Pietro sarebbero in crisi. A tre anni di distanza dalla scelta a Uomini e Donne e un figlio, Domenico, nato dal loro amore, la loro relazione starebbe attraversando un periodo di forte crisi. I rumor sono iniziati a circolare negli ultimi giorni sui social network, ma dai diretti interessati ancora nessuna conferma o smentita.

A far mormorare i fan della coppia, una delle più amate del dating show di Maria De Filippi, sono stati gli ultimi movimenti social dei due. Da tempo, infatti, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non si fanno vedere più insieme sui loro canali Instagram e i seguaci hanno iniziato a preoccuparsi. L'ultimo scatto insieme, postato da lei sulla sua pagina personale, risale al 25 ottobre scorso mentre nei video e nelle storie, che l'influencer condivide su Instagram ogni giorno, il compagno Pietro non compare più. Un'assenza che non è passata inosservata ai seguaci della coppia.

Tartaglione, nelle ultime ore, ha condiviso alcuni scatti che lo immortalano lontano da casa, ma a far chiacchierare il web è stata prima la pubblicazione di una foto in cui Rosa è stata "tagliata", poi l'aver disattivato la possibilità di commentare il suo ultimo post. Un? Uno sbaglio? A confermare il momento "difficile" ci sono le parole (poi cancellate) che la Perrotta ha affidato a Instagram nelle scorse ore. A riportarle è il sito "Isa e Chia" che dedica buona parte delle sue notizie ai protagonisti di Uomini e Donne passati e presenti.