Rosalinda Celentano: "Due anni fa volevo morire, oggi mi dispiacerebbe"

Emozioni, scontri e confessioni nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. A rischio eliminazione sono finite Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano, ma a toccare profondamente i telespettatori sono state le dichiarazioni fatte dalla figlia di Celentano. L'artista al termine della sua esibizione, infatti, si è lasciata andare a confessioni drammatiche.



La figlia del Molleggiato non ha mai nascosto di aver vissuto momenti difficili nel corso della sua vita, legati soprattutto al tumore all'utero contro il quale ha lottato per un lungo periodo. La vita di Rosalinda Celentano è stata costellata di alti e bassi e lei stessa si è definita " un'anima tormentata ". Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, però, Rosalinda si è lasciata andare svelato un lato ancora più "oscuro" del suo passato.

Ho sempre temuto molto la vita. Esiste il mal di vivere. C'è stata una parentesi durata un anno in cui mi sentivo emarginata anche da me stessa. Non amarsi e non vedere se stessi porta alla catastrofe. L'amore porta sempre alla costruzione di qualcosa di buono. Dura un centimetro la vita. In questo momento mi dispiacerebbe morire, cosa che fino a due anni fa no

Dopo essersi esibita in pista al fianco della sua insegnanteRosalinda Celentano ha svelato di vivere un momento particolarmente felice della sua vita. L'esperienza nel talent di Milly Carlucci ha saputo risvegliare in lei la voglia di vivere, la stessa che pochi mesi fa aveva perso: "".