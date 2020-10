La "maledizione" di Ballando con le stelle: ora anche Rosalinda Celentano si è fatta male

" Ballando in ospedale ", così Eleonora Daniele ha definito l'ultima edizione di Ballando con le stelle dopo l'annuncio in diretta di un nuovo infortunio tra i vip. Il programma di Milly Carlucci, infatti, sta avendo tanti - forse troppi - problemi e tra tamponi positivi, infortuni e incidenti in sala prove il bollettino medico settimanale sembra più un bollettino di guerra. L'ultimo nome finito nell'elenco degli infortunati (o indisponibili) è quello di Rosalinda Celentano.

La figlia del Molleggiato sta combattendo con forti dolori al ginocchio, che l'hanno costretta a effettuare accertamenti medici d'urgenza. A dare l'allarme è stata l'insegnante di ballo di Rosalinda Celentano, Tinna Hoffmann. La ballerina professionista di origini danesi è stata ospite a Storie Italiane, dove ha parlato dei seri problemi della Celentano. A Eleonora Daniele, che nei giorni scorsi aveva già raccolto lo sfogo amaro di Alessandra Mussolini infortunatasi al naso dopo un incidente in sala prove, la Hoffmann ha spiegato la delicata situazione. " Purtroppo è stata costretta a interrompere le prove per sottoporsi a una risonanza magnetica - ha svelato la danzatrice - speriamo che passi presto così possiamo allenarci ed essere in pista sabato ".



È se qualcuno parla di sfortuna c'è invece chi, sui social network, è pronto a definire "maledetta" questa edizione di Ballando con le Stelle. In effetti la stagione non si era aperta nel migliore dei modi. La programmazione del talent dedicato al ballo era prevista per marzo, ma a causa dello scoppio della pandemia da coronavirus la produzione e la RAI hanno ritenuto opportuno rinviare. A settembre però, quando tutto era ormai pronto, si sono verificati i primi contagi con Daniele Scardina e Samuel Peron (che avrebbe dovuto essere in coppia proprio con Rosalinda) fuori per alcune settimane, tanto che si era tenuto per un nuovo rinvio. Poi il ricovero d'urgenza del ballerino Raimondo Todaro (per appendicite) e infine il recente infortunio di Alessandra Mussolini.

L'ultima tegola caduta sulla Carlucci porta il nome della Celentano che, si mormora, cercherà di essere presente a ogni costo nel serale di sabato. E i suoi fan se lo augurano. Nelle ultime puntate dello show di Rai Uno, infatti, la figlia di Adriano Celentano ha stupito tutti - giuria e pubblico - per la sua bravura e molti sono rimasti colpiti dal racconto della sua coraggiosa lotta contro il cancro vissuta a soli 47 anni.