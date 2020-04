Rossi e Poni, sorprese a Pechino Express. "Anche Miccio ci ha fatto i complimenti"

Una vittoria inaspettata, quella de Le Collegiali, a Pechino Express. Sono , 19 anni, Nicole Rossi, 18 anni, romana e Jennifer Poni bergamasca, amiche del cuore conosciutesi durante la terza edizione de Il Collegio, gioiellino targato Rai2. Una finale che ha registrato più di 3 milioni di spettatori, curiosi di gustarsi il traguardo di un viaggio di 7mila km tra Thailandia, Cina e Corea del Sud, reso ancora più gustoso dal clima attuale da divano serale obbligatorio.

Due giovanissime, quindi, hanno battuto il favorito e ultra competitivo Enzo Miccio, che con l'assistente Carolina Giannuzzi formava la coppia dei Wedding Planner.

Nicole frequenta il Liceo delle Scienze Umane a Roma (a giugno dovrà vedersela con una maturità per tutti ancora misteriosa) e Jennifer è alle prese con il quarto anno di Liceo Linguistico. Idee chiare, tanta determinazione e quel filo di vincente incoscienza. «Ci siamo conquistate la vittoria per una pura questione di velocità, per quei soli 5 minuti che ci separavano dall'avversario. Tutti i finalisti avrebbero meritato di vincere». Nicole mette un freno alle critiche social di chi avrebbe voluto sul podio i Wedding Planner, e racconta di aver scritto per prima un messaggio a Miccio: «Mi ha risposto di goderci la vittoria, dice che è il nostro momento».

«In realtà, nonostante le critiche, molti facevano il tifo per noi», continua Jennifer. «Dopo tutte le penalità che ci hanno assegnato, direi che la nostra vittoria è più che meritata». Partite in sordina, sottovalutate dagli altri concorrenti, le Collegiali hanno dimostrato la loro forza da metà percorso. «Siamo state un po' diesel», racconta Nicole. «All'inizio ci sentivamo piccole di fronte agli altri concorrenti vip, tutti molto agguerriti. Poi la nostra età si è rivelata un asso nella manica, avevamo l'energia e la forza giusta e l'abbiamo messa in gioco, senza mai illuderci di poter vincere. All'inizio ho detto a Jennifer godiamoci la Thailandia, perché non arriveremo nemmeno alla seconda puntata».

Un viaggio lontano da casa, che a 18 anni ha tutt'altro sapore, per un format che diventa sempre più anche un viaggio interiore. «Mi sono portata dietro la mia solita ansia e Pechino è stata una terapia che mi ha fatto crescere», racconta la Rossi. «Ho avuto solo una leggera delusione quando, rivedendo la puntata, abbiamo visto che la coppia de Le Top (le modelle Ema Kovac e Dayane Mello) ci ha tirato qualche colpo basso di troppo, ma ora abbiamo un buon rapporto anche con loro». Sassolini nella scarpa? «Avremmo voluto i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi) in finale con noi». E ora, sguardo al futuro. Jennifer pensa a un futuro nel management musicale. «Continueremo a studiare, ma questo non esclude esperienze in tv«. Nicole ammette che, semmai arrivasse la proposta, le piacerebbe partecipare a l'Isola dei Famosi: «Intanto all'università mi iscriverò a Scienze della comunicazione».