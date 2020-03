Rudy Zerbi accusa: "Valentin ha chiesto soldi dopo l'uscita da Amici"

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi si respira un’aria molto tesa tra alunni e professori dopo la sfuriata in diretta di Javier e la “cacciata” di Valentin.

Dopo la puntata dello scorso venerdì 13 marzo, quindi, Rudy Zerbi ha deciso di strigliare i concorrenti del talent show sostenendo che il loro atteggiamento sia davvero inaccettabile e rivelando, forse preso dall’eccessiva rabbia, un retroscena sconosciuto sull’uscita di Valentin.

Approdato in casetta dove i ragazzi del Serale soggiornano in queste settimane, il maestro di canto si è prima scontrato con Javier, che pensando di non essere ascoltato dalle telecamere gli ha dato del “pagliaccio”, e poi ha proseguito con la sua ramanzina raccontando ai concorrenti cosa accaduto dietro le quinte con il ballerino di latino americano cacciato malamente da Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, ascoltando le parole di Valentin, che ha spiegato di essere intenzionato ad abbandonare il talent show indipendentemente dall’esito della sfida con Jacopo, ha perso le staffe e lo ha invitato a lasciare il programma perché non meritevole di parteciparci.

Rudy Zerbi, che ha manifestato piena solidarietà nei confronti della De Filippi, si è detto anche molto infastidito da ciò che è accaduto quando Valentin, a telecamere spente, ha avanzato una richiesta inaccettabile. “ Valentin, senza troppi giri di parole, ha detto che Jacopo è un incapace e poi fa il discorso morale, si autoelimina perché dichiara: ‘Io, comunque vada, che vinca o che perda mi autoelimino e me ne vado’ – ha sbottato Zerbi - . Fa tutta la scena e poi a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor. Ragazzi, ma siamo fuori di testa!? ”.