Rudy Zerbi insultato a Tu si que vales: "Stai zitto, tu non sei nessuno"

Pronti via e a Tu si que vales va in scena il primo scontro della nuova stagione. Come spesso accade, è Rudy Zerbi il giudice con il quale i concorrenti hanno maggiori possibilità di scontro. L'ex produttore discografico, ora fedele sodale di Maria De Filippi, non ha gradito l'esibizione ma, soprattutto, il comportamento di Lucilio Jr Rizzo, un giovane pianista autodidatta che si è presentato sul palco con quello che lui ha definito " un talento arrivato dall'alto ".

Il giovane pianista ha raccontato di aver iniziato lo studio dello strumento a dicembre, per poi perfezionarlo nel corso dei mesi. La modestia non è una delle peculiarità caratteriali di Lucilio Jr Rizzo, che si autodefinisce un genio e si dilunga in vari elogi alla sua persona e al suo presunto talento. Dichiara ai giudici di aver composto oltre 300 sonate in pochi mesi. " C'è qualcosa al di sopra sicuramente, non so se si tratta di orecchio assoluto o di genio ", ha dichiarato tra lo stupore dei giudici, piuttosto scettici sulle sue capacità. Le dichiarazioni di intenti del ragazzo non sono state accompagnate dall'effettiva capacità di suonare il piano e i giudici non hanno potuto fare a meno di farlo notare. Il più caustico è stato proprio Rudy Zerbi, il primo a muovere delle critiche al modo di suonare lo strumento di Lucilio Jr Rizzo.

Estremamente convinto delle sue abitilità, il giovane non ha apprezzato le parole di Rudi Zerbi ed è così iniziata una discussione accesa, che il visto il ragazzo scontrarsi duramente con il giudice. " Ma tu hai capito chi hai di fronte? Dai, vieni qui a suonare e fai quello che faccio io. Ah, non sei capace, e allora stai zitto! ", ha detto il pianista a muso duro a Rudi Zerbi, scatenando in quel momento la reazione dei giudici. Poco avvezzo alle critiche, tanto da aver anche eliminato i commenti dal suo profilo Instagram, come da lui dichiarato prima dell'esibizione. Zerbi ha subito capito la dinamica di ciò che stava succedendo e non ha esitato a mollare il colpo: " Sei venuto qui solo a provocare ". Le parole del giudice hanno infastidito ancora di più Lucilio Jr Rizzo, che ha continuato a scagliarsi contro Zerbi: " Ma tu chi sei? Che hai fatto nella vita? ".