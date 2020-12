La Ruta sogna Domenica In. Mara Venier la gela: "C'è la fila"

Che questo fosse l'anno di addio di Mara Venier a Domenica In si sapeva da tempo. Ma che in molti ambissero alla sua "poltrona" no. Invece sembra proprio che il programma della domenica pomeriggio di Rai Uno faccia gola a molti. Compresa Maria Teresa Ruta che tra le mura della casa del Grande Fratello Vip ha confessato di nutrire il desiderio di prendere il posto della Venier.

I programmi che ho amato di più condurre? Sicuramente di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell’anno, era una cosa incredibile

Nelle scorse ore nella Casa più spiata d'Italiaha fatto l'inattesa confessione durante un'intervista gioco con Cristiano Malgioglio. Sullo sfondo della lavatrice gigante - allestita nella parte centrale della Casa - l'istrionico cantautore ha fatto alla Ruta una serie di domande legate alla sua vita professionale. La conduttrice non si è tirata indietro e ha ripercorso con orgoglio la sua decennale esperienza in televisione: "".

La Ruta ha poi confessato di avere un desiderio lavorativamente parlando, quello di poter prendere il posto della Venier: " Vorrei fare la Domenica di Mara Venier ma finché c'è Mara... ". Una frase che non è sfuggita alla conduttrice di origini veneziane, che si appresta a condurre il programma per l'ultimo anno. Da settembre 2021, infatti, la Venier cederà lo scettro del format di viale Mazzini a un altro conduttore o conduttrice. A quanto pare, però, la lista dei pretendenti è decisamente lunga.