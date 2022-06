"Un sabato sera folle": Giorgia Soleri di nuovo in ospedale

La flebo personalizzata, l’indicazione di un farmaco antinfiammatorio e migliaia di followers in apprensione. Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha condiviso su Instagram la disavventura vissuta lo scorso sabato. La giovane, infatti, è finita di nuovo in ospedale: “Pazzo sabato sera. Sto già meglio non preoccupatevi” , le sue parole. Senza riferire ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

La “poetessa” 26enne ha preferito non spiegare i motivi della corsa al pronto soccorso, ma ha voluto ugualmente rendere partecipi i suoi oltre 600 mila followers. Ovviamente in molti hanno provato a capire qualcosa in più e molti hanno ipotizzato qualche problematica legata alla vulvodinia. Poco dopo, sempre su Instagram, Giorgia Soleri ha pubblicato una foto con il suo gatto: “ In ripresa con Melnzegolas sulle gambe che si prende cura di me” .

Non è la prima volta che Giorgia Soleri condivide i suoi ricoveri in ospedale sui social. La compagna del frontman dei Maneskin porta avanti una campagna di sensibilizzazione su alcune patologie, dall’endometriosi all’adenomiosi. Poco meno di un anno fa, inoltre, ha parlato dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposta, per lanciare un messaggio a tutte le ragazze nelle sue condizioni.