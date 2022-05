Sabrina Ferilli irrompe ad Amici e gela Maria: "Ciao cornutella"

Sabrina Ferilli non poteva mancare la finale di Amici. Pur non essendo presente in studio, l'attrice romana si è collegata con Maria De Filippi durante la puntata e non è mancato il solito scambio di battute con la padrona di casa. L'esordio del collegamento ha creato, però, non poco imbarazzo per l'appellativo con il quale la Ferilli ha salutato la De Filippi.

A poco più di un'ora dall'inizio della finalissima del talent Amici, giunto alla sua ventunesima edizione, Maria De Filippi ha interrotto la gara per collegarsi con un ospite a sorpresa. Quando sul maxischermo è apparso il volto di Sabrina Ferilli, la conduttrice si è lasciata sfuggire una risata e l'attrice ha dato inizio al suo show, mostrando un cartello scritto a penna con disegnata una mano nel gesto delle corna e la scritta " Ciao cornutella ".

La scritta ha suscitato scalpore in studio e dopo un attimo di esitazione Maria De Filippi ha replicato: " Ma quanto sei scema, scema proprio ". Le due non sono nuove battibeccare e punzecchiarsi. Nel corso dell'ultima stagione di Tu si que vales, dove la Ferilli è stata presidente della giuria popolare, tra scherzi e battute le due si sono prese ironicamente in più di un'occasione e la finale di Amici non è stata diversa dal solito. E così l'artista romana ha spiegato il perché del singolare appellativo dato alla conduttrice: " Ma quanto sei scema, scema proprio ".