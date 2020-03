La Ferilli sbotta con la De Filippi "Che cosa ci fate sotto casa mia?"

Lo scorso venerdì 6 marzo, è andata in onda la nuova diretta serale di Amici di Maria De Filippi, che è stata segnata dall'assenza del pubblico in studio. Questo per via di una scelta maturata dalla produzione del format di Canale 5, al fine di prevenire il rischio dell'insorgenza di nuovi contagi da Coronavirus. Nonostante la mancanza del supporto delle tifoserie, che avevano sempre animato il serale negli anni precedenti, nel nuovo appuntamento tv del talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi non sono mancanti momenti di ilarità. Come quello dello scherzo che la conduttrice ha organizzato con la complicità della produzione del programma e che ha visto protagonista Sabrina Ferilli.

Dopo aver presentato i professori di canto e ballo e i giudici del serale, Gabry Ponte, Loredana Berté e Vanessa Incontrada, la De Filippi ha dato la parola ad un'inviata del talent, di nome Veronica, a cui ha chiesto di citofonare alla Ferilli per capire se stesse guardando Amici. "Io chiamo le mie amiche dopo le puntate e mi correggo a seconda di quello che mi dicono -ha così esordito, poco prima di mettere in scena lo scherzo pensato per la sua amica attrice-. C'è un'amica che io chiamo sempre e le dico di guardare Amici e lei mi dice sempre che mi guarda. Ma dopo la prima puntata del serale ho avuto la sensazione che lei mi dicesse delle bugie e che mi dicesse delle cose lette su un blog. Quindi ho deciso di mandarle una telecamera a casa... Ora ci colleghiamo con la via dove abita la signora Ferilli. ...Veronica, dovresti citofonarle. Se lei mi sta guardando, ovviamente, sa che siamo sotto casa sua. Nel caso contrario, non ci sta guardando". "Veronica dille di farti aprire, dille 'Maria De Filippi vuole parlare con la signora Ferilli, lei è in casa?'" , aggiunge, rivolgendosi all'inviata.

Poco dopo, riesce a mettersi in contatto con la Ferilli, che dal citofono sbotta: "Che ca** stai a fà sotto casa mia, con le telecamere, Marì?". "Che stai guardando in televisione, Sabrina? Dimmi che canale stai guardando?!? Che stai facendo?" Di che colore sono vestita?", la incalza la De Filippi. "'Che stai guardando?' Che sto guardando? Aspetta un attimo...", risponde Sabrina.

E la De Filippi passa a lanciare delle frecciatine all'attrice: "Non ci stai guardando... Sei proprio una cialtrona!": "Oh, ma stai a parlà con me dalla televisione veramente? Ma tu stai in studio, hai mandato una troupe televisiva, ma sei matta? Santo Dio -ribatte alla conduttrice la Ferilli- non c'hai niente da fa, de venerdì! Sei vestita di bianco e ti ho visto. Stavo mangiando in realtà. Perché questo è un orario in cui nelle case normali si mangia".

Queen Mary, quindi, le chiede di poter ospitare la sua inviata a casa. Ma l'attrice sbotta ancora: "Non me ne frega niente Marì, no! Sto in pigiama, e saranno pure ca**i mia come sto a casa mia, Marì!". "Sabrina ti do un consiglio: devi guardarci", conclude la De Filippi.

Nel corso della seconda diretta del serale di Amici 19, Maria De Filippi è riuscita a farsi aprire la porta di casa Ferilli, anche se quest'ultima è apparsa visibilmente imbarazzata dinanzi alle telecamere, per via della sua "comoda mise" da casa.

In puntata, inoltre, la conduttrice ha dato spazio alla gara dei talenti della scuola più seguita dagli italiani. Che ha decretato l'eliminazione di Talisa Ravagnani. La ballerina milanese è stata di recente al centro del gossip, per via della sua frequentazione intima avviata con il compagno d'avventura Javier Rojas. Il ballerino in questione ha accusato un malore nell'ultima diretta serale, ciò nonostante è riuscito a passare alla terza diretta serale di Amici.

Amici 2020 con lo scherzo a Sabrina Ferilli vince la serata di ascolti

Il serale del talent-show targato Mediaset ha ottenuto un ottimo risultato in termini di audience, vincendo la sua seconda serata di ascolti con 3.677.000 telespettatori, uno share pari al 19,9%, contro lo speciale “Porta a Porta – L’Italia unita ce la farà” che ha registrato una media di 3.301.000 telespettatori, per uno share del 14.1%. “La Corrida” è, invece, stata annullata, per via dell'assenza del pubblico in studio - decisa in ottemperanza alle ordinanze governative previste circa l'emergenza Coronavirus- in quanto per la trasmissione in questione la presenza degli spettatori in studio è di fondamentale importanza.