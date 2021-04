"Sai cosa dice tua moglie?": il veleno della Barale su Bonolis

Nervi tesi ad Avanti un altro durante la puntata speciale in onda domenica sera. Il programma sta festeggiando il suo decennale con una serie di appuntamenti nel dì di festa durante i quali ospita i personaggi dello spettacolo. Nella puntata andatain onda il 18 aprile si sono affrontati i Vizi e le Nuove Frontiere e tra gli ospiti è stata invitata anche Paola Barale. La showgirl durante il suo intervento ha messo alla berlina sia Paolo Bonolis che Luca Laurenti, tanto che i nervi durante la puntata sono apparsi visibilmente tesi.

"Non tornare!"

Il siparietto tra Paola Barale e Paolo Bonolis probabilmente era studiato, frutto di un intenso lavoro autorale, ma questo non ha impedito al pubblico di percepire una certa tensione quando la showgirl ha chiesto ai due padroni di casa di vestirsi da donne. Paolo Bonolis è solitamente abituato ad avere in mano il pallino della situazione, a essere lui il mattatore degli scherzi e non la vittima. Il ribaltamento dei ruoli è sembrato mettere a disagio il conduttore, che davanti a sé ha trovato un'ospite capace di prendersi la ribalta nella sua trasmissione ma, soprattutto, di gestire con abilità questo ruolo. " Grazie per essere venuta. E non tornare! ", ha sbottato il conduttore facendo rientro in studio in abiti femminili.

Il nervosismo di Paolo Bonolis è sembrato non intaccare le sicurezze di Paola Barale, nota per avere un carattere coriaceo e fermo. Infatti, la showgirl ha ribattuto immediatamente: " Questa è la modernità, a Milano ci si veste così ". Un'argomentazione che non è piaciuta al conduttore, che si è immaginato allo stadio a seguire la sua amata Inter con indosso abiti femminili: " Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato in questo modo? ".

