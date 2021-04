Scontro tra Bonolis e Barale: "Grazie di essere venuta ma non tornare"

La lite che non ti aspetti ad Avanti un altro tra Paola Barale e Paolo Bonolis. Nel corso della puntata speciale serale del programma del conduttore romano è stata ospite la showgirl. Qualcuno suppone che fosse un siparietto preparato tra i due, altri sono invece convinti che si tratti di un vero alterco tra il padrone di casa e Paola Barale, tanto che in molti hanno percepito che tra i due ci fossero i nervi tesi. Il risultato è comunque stato esilarante per il pubblico a casa.

La base dell'alterco è stata comunque l'ironia, che ha fatto da filo conduttore a tutta la discussione, anche se tra i due c'è stato un momento di tensione, anche se smorzato dalla professionalità di entrambi. Il tema portante della puntata erano i Vizi e le Nuove frontiere e Paola Barale tanto ha detto e tanto ha fatto che è riuscita nell'impresa di far indossare sia a Paolo Bonolis che a Laurenti gli abiti femminili. Ed è stata proprio questa richiesta della showgirl a scatenare l'ira del padrone di casa, che abbandonati suoi abiti tradizionali è tornato in studio con indosso una lunga gonna. " Grazie per essere venuta. E non tornare! ", ha sbottato Paolo Bonolis nei confronti della sua ospite, in quel momento divertita dalla scenetta che si stava sviluppando davanti ai suoi occhi.

Nonostante l'ira di Paolo Bonolis, Paola Barale non ha fatto una piega e ha continuato a ironizzare sulla mise inusuale del conduttore: " Questa è la modernità, a Milano ci si veste così ". La spiegazione della showgirl non ha però convinto il conduttore, che non ha creduto alle parole della sua ospite: " Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato in questo modo? ". Paolo Bonolis si è immaginato nel suo amato stadio di San Siro a seguire l'Inter di cui è grande tifoso vestito in quel modo e non era evidentemente a suo agio. Stesso destino per Luca Laurenti, che ha ricevuto anche il commento di disappunto del padrone di casa.