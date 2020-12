Samantha De Grenet sotto accusa difesa da Pupo: "È il politically correct..."

La puntata in diretta del Grande Fratello ha fatto emergere lo scontro tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Tra le due non è corso buon sangue fin dall'ingresso della De Grenet poche settimane fa e tra loro sono anche volate parole molto grosse. I modi utilizzati da Samantha non sono piaciuti al pubblico a Casa, soprattutto a quello dei social, che ne ha chiesto a gran voce la squalifica. Il Grande Fratello non ha ritenuto opportuno procedere con l'espulsione della De Grenet, che però in studio si è scontrata con Antonella Elia con toni piuttosto accesi. Ma è stato l'intervento di Pupo a stupire. L'opinionista ha difeso i termini utilizzati dalla De Grenet, puntando il dito conto il politicamente corretto e contro alcune espulsioni già avvenute in questa edizione.

" Ma io ti uccido... Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un cazzo. Le sarei saltata al collo ", ha detto Samantha De Grenet, rivolta a Stefania Orlando, in uno sfogo con Sonia Lorenzini. In precedenza, la De Grenet aveva apostrofato la Orlando come " psicopatica ". L'atteggiamento tenuto dalla showgirl ha scatenato la sommossa social ma le due donne nel corso dei giorni nella Casa pare abbiano trovato un punto di incontro e abbiano appianato le loro incomprensioni. È innegabile che Stefania Orlando non abbia gradito le frasi di Samantha De Grenet ma per quieto vivere le due donne si sarebbero chiarite, in attesa del prossimo scontro. Samantha De Grenet non ha trovato un punto di incontro con Antonella Elia, definita "imbecille" dalla concorrente del Grante Fratello. L'opinionista non si è certamente trattenuta e dopo averla etichettata come " bulletto di quartiere ", ha definito la sua posizione: " Hai una presunzione e un'arroganza che ti torna indietro. Io non sono come Stefania, che fa pace in un giorno. Le cose me le lego al dito ". Nonostante le proteste di Antonella Elia, Samantha De Grenet ha ribadito che le parole dette a Stefania Orlando e Antoella Elia le ripeterebbe, mentre l'opinionista chiedeva le scuse della De Grenet a tutta Italia, non solo a Stefania.