"Psicopatica, sai cosa ti faccio?": la frase choc al Grande Fratello

Non si può certo dire che quello di Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip sia stato un ingresso discreto. Forse per recuperare il tempo perso rispetto agli altri concorrenti, che sono nella Casa già da settembre, la showgirl ha fatto un'entrata decisamente a gamba tesa nelle dinamiche del gioco. Il suo atteggiamento è stato subito autoritario con i veterani, un comportamento definito "aggressivo" da Antonella Elia. Per farsi notare, la showgirl ha scelto una tecnica dirompente, mettendo nel suo mirino le donne più forti: Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Con quest'ultima le scintille sono nate già nei primi minuti in Casa e non sembrano destinate a spegnersi rapidamente, anzi. Entrambe cercano ogni pretesto per punzecchiarsi, ma se Stefania Orlando non trascende mai, Samantha De Grenet sembra voler cercare a tutti i costi l'attenzione del pubblico, talvolta scavallando quella sottile linea di demarcazione tra ciò che al pubblico piace e ciò che il pubblico non sopporta.

Poche ore fa, per esempio, la De Grenet si è spinta troppo oltre con il suo sfogo. Fin dal mattino, Stefania e Samantha hanno fatto le scintille ogni volta che si sono incontrate nella Casa. Piccole discussioni ma dai toni accesi, che hanno spinto la Orlando a ricordare alla nuova entrata di avere un figlio che la guarda da casa, per cui sarebbe meglio moderare le parole. La De Grenet ha preso questo rimbrotto di Stefania Orlando molto sul personale e, sfogandosi con Sonia Lorenzini, un'altra che in quanto a parole fuori posto sembra non aver nulla da imparare, ha sbottato: " Ma io ti uccido... Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un cazzo. Le sarei saltata al collo ". La De Grenet ha affermato, accaldandosi, che nessuno le deve toccare la sua famiglia, suo figlio,sua madre o un altro affetto. Queste frasi non sono piaciute al pubblico a casa, che ora chiede a gran voce l'espulsione di Samantha De Grenet, che fin dal suo ingresso non è piaciuta a un'ampia fetta di pubblico che segue il reality sui social.