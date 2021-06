Il sangue di DiCaprio che ha cambiato Django Unchained

Django unchained è il film firmato da Quentin Tarantino che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Si tratta di una pellicola tesa a rendere omaggio a Django, film del 1966 diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero. Una vera e propria pietra miliare del western all'italiana, di cui Quentin Tarantino è sempre stato un fan accanito.

Django Unchained, la trama

L'anno è il 1858 e Django (Jamie Foxx) è uno schiavo che vive in Texas, alla mercé di due uomini che detengono qualsiasi diritto sulla sua esistenza. Tuttavia per l'uomo si presenta un'occasione imperdibile di ottenere la libertà quando alla sua porta arriva il dottor King Schultz (Christoph Waltz), un cacciatore di teste che vuole usare Django per rintracciare due criminali. In cambio della sua assistenza, il dottore promette a Django che una volta svolta la missione potrà avere la sua libertà. Tra i due uomini nasce così un rapporto di lavoro che ben presto sfocia in un sentimento di amicizia e rispetto reciproco. A questo punto Django confessa al suo amico che il suo scopo è quello di andare alla ricerca della moglie Broomhilda (Kerry Washington). Per aiutare Django, Schultz fa delle ricerche e scopre che la donna è stata venduta alla piantagione di Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), un uomo famoso per la sua crudeltà.

L'incidente di Leonardo DiCaprio (e non solo)

Per lungo tempo Quentin Tarantino ha inseguito il sogno di offrire al pubblico la propria versione del cosiddetto spaghetti western, un genere cinematografico che proprio nelle produzioni italiane ha avuto alcuni dei suoi picchi massimi. Non a caso il Django di Corbucci ha rappresentato forse uno degli esempi più significativi del genere: e il legame di Tarantino con questo film italiano era tale da spingere il regista a chiamare Franco Nero - protagonista del film degli anni '60 - per dargli un piccolissimo ruolo in Django unchained. Va da sé dunque che nelle intenzioni di Quentin Tarantino la lavorazione di Django unchained doveva rappresentare uno dei momenti più importanti della sua acclamata carriera. Tuttavia il set del film fu costellato da una serie di incidenti.