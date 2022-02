Sanremo 2022, Amadeus da record: media share più alta dal 2005

L’attesa era tanta, i risultati superano le aspettative: buona la prima per Sanremo 2022. Il Festival diretto e condotto da Amadeus ha registrato numeri più che soddisfacenti: 10 milioni 911 mila spettatori e 54,7% di share. Entrando nel dettaglio, la prima parte della kermesse canora in onda su Rai 1 ha avuto il 54,5% di share con 13 milioni 805 mila spettatori, mentre la seconda ha toccato quota 55,4% di share, pari a 6 milioni 412 mila spettatori.

Amadeus ha superato se stesso, ma non solo: la prima serata di Sanremo 2022 ha avuto la media share più alta da 17 anni a questa parte. Ieri, infatti, Amadeus ha ottenuto numeri migliori rispetto al Baglioni bis sia per spettatori che per share, ma c’è di più: era dal 2005, in occasione dell’edizione condotta da Antonella Clerici e Federica Felini, che la media share non superava il 54%.

Buone novelle per Amadeus e per la squadra di Sanremo 2022. Il conduttore di Reazione a catena e de I soliti ignoti nelle due edizioni precedenti aveva raccolto dati lusinghieri, ma non ai livelli della serata di martedì 1 gennaio. La prima serata dell’edizione 2020 aveva annotato 12 milioni 480 mila spettatori (51,2%) nella prima parte e 5 milioni 697 mila (56.2%) nella seconda; nell’edizione 2021, invece, 11 milioni 176 mila spettatori (46,4%) nella prima parte e 4 milioni 212 mila (47,8%) nella seconda.

Per quanto riguarda i social network, i “vincitori” della prima serata sono Mahmood e Maneskin: il 29enne meneghino è stato il top trender su Twitter, mentre la band guidata da Damiano ha ottenuto il record nel sentiment positivo. Buona, buonissima la prima per il Festival della ripartenza, ma l’esame più difficile sarà quello di questa sera: la seconda serata ha storicamente risentito di un calo fisiologico di ascolti.