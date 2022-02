Sanremo 2022, boom Amadeus: share più alto dal '95

Bissato il record della prima serata: Sanremo 2022 continua a stupire. La performance Auditel della kermesse canora diretta da Amadeus ha raccolto risultati importanti anche nella seconda serata: media di 11 milioni 320 mila telespettatori pari al 55.8%. Dati nettamente superiori a quelli del Festival 2021, che aveva avuto in media 7 milioni 585 mila spettatori con il 42.1%.

I numeri parlano chiaro, è la migliore media d’ascolto dal 1995: all’epoca, la seconda serata condotta da Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll ebbe uno share medio del 65,42%. Per quanto riguarda l’ascolto, invece, bisogna tornare all’edizione del 1998, con una media spettatori di 13.755.000. Ma Amadeus può vantare un altro primato: per la prima volta nell’era Auditel, gli ascolti della seconda serata sono migliori rispetto a quelli della prima, sia in valori assoluti che in termini di share.

Entrando nel dettaglio, la prima parte di Sanremo 2022 (dalle 21.29 alle 23.33) è stata vista da 13.572.000 spettatori con il 55,3% di share, mentre la seconda parte (dalle 23.38 alle 24.50, è stata seguita da 7.307.000 spettatori con il 57,4% di share. Si tratta del miglior "secondo tempo" dal 2011 a questa parte, quando gli spettatori furono poco più di 8 milioni, ma con uno share nettamente più basso (49,64%).

Qualche passo indietro, invece, per quanto riguarda il mondo social: registrata una lieve diminuzione del pubblico attivo sulla rete a commentare il Festival. L’hashtag #Sanremo2022 passa da 1,4 milioni della prima serata a 1,2 milioni della seconda, ma il sentiment resta positivo per il 25%. Checco Zalone la star della serata, con 22 mila citazioni sul web. Al primo posto della top ten di Twitter, invece, troviamo Emma,seguita da Emma, Mahmood e Fiorello.