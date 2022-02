Sanremo 2022, terza serata da record

Prosegue il trend positivo di Sanremo 2022. Dopo i record della prima e della seconda serata, il Festival ha ottenuto ottimi risultati anche ieri: 9.360.000 spettatori con il 54,1% di share. Entrando nel dettaglio, la prima parte della terza serata (dalle 21.30 alle 23.42) è stata vista da 12.849.000 spettatori con il 53,2%, mentre la seconda parte (dalle 23.46 all'1.46) è stata seguita da 5.455.000 spettatori con il 56,8%.

Sanremo 2022 raccoglie numeri migliori rispetto all’edizione 2021, Amadeus continua a superare se stesso: dodici mesi fa la terza serata fu seguita in media da 7.435.000 spettatori con 44,4% di share. Un divario netto, soprattutto in termini di share: dieci punti più dello scorso anno. Nel 2021, infatti, la prima parte ottenne 10.596.000 spettatori con il 42,4% di share, mentre la seconda 4.369.000 spettatori con il 50,6% di share. Numeri che premiano il lavoro della direzione artistica, dunque, e che rafforzano l'ipotesi dell'Ama-quater.

Stabile, invece, il pubblico della rete per la terza serata di Sanremo 2022: 1,2 milioni di utenti attivi per un engagement di circa 6 milioni. Il sentiment positivo sale invece dal 25% di mercoledì al 30%. Grande calore per la co-conduttrice della serata, Drusilla Foer: 30 mila citazioni in rete, con un sentiment positivo del 46%. Tra i top trender su Twitter troviamo ancora Emma, Mahmood & Blanco ed Elisa. Ospite all’Ariston per ricordare le stragi di Capaci e di via D’Amelio, lo scrittore Roberto Saviano con il suo monologo ha generato un sentiment positivo del 29%. Infine, grande riscontro per Cesare Cremonini: 36 mila post su Twitter per il super ospite musicale, senza dimenticare i 2000 dedicati ai Lunapop, la sua storica band.