Sanremo, chi è l'amico di Cristiano Ronaldo che ha ripreso l'intera serata con lo smartphone

Cristiano Ronaldo non è passato inosservato in prima fila al festival di Sanremo. Ha trascorso l'intera serata con gli occhi puntati sulla sua bellissima compagna Georgina Rodriguez, ieri spalla di Amadeus sul palco del teatro Ariston. Si è assentato giusto qualche minuto, quando è andato a salutare la compagna nel backstage prima del tango argentino. Accanto a lui, per tutta la durata dello spettacolo, sedeva un bel ragazzo molto elegante, che ogni volta che veniva inquadrato impugnava il suo telefono con il quale fotografava e riprendeva Georgina Rodriguez. Chi è?

I fan di Cristiano Ronaldo lo conoscono molto bene, lui è Miguel Paixao, uno dei migliori amici di CR7, che viene spesso intercettato al fianco del campione nelle sue uscite pubbliche. 35 anni, portoghese come il bomber della Juventus, Miguel Paixao ha condiviso gli esordi con Cristiano Ronaldo nelle formazioni giovanili dello Sporting Lisbona. Durante la loro permanenza nel club portoghese, i due hanno condiviso a lungo la stessa stanza e questo ha fatto in modo che il loro legame si saldasse e diventasse molto solido, tanto che oggi Miguel Paixao può vantarsi di essere una delle persone più vicine a Cristiano Ronaldo.

Seduto alla destra del campione della Juventus, oltre a non mancare nemmeno un momento della perfomance di Georgina Rodriguez, Miguel Paixao è stato una compagnia imprescindibile per Cristiano Ronaldo durante tutta la serata. I due sono stati spesso inquadrati mentre bisbigliavano qualcosa, probabilmente commentavano l'esibizione di Georgina oppure dei cantanti in gara, ma quel che ha stupito è il grado di complicità dei due amici. Non sono mancate nemmeno grandi pacche sulla spalla di Cristiano da parte di Miguel, che con invidiabile entusiasmo non ha nemmeno mai smesso di sorridere. Questo comportamento, a tratti bizzarro e inusuale al festival di Sanremo non è certo passato inosservato sui social, dove in tantissimi hanno commentato divertiti lo strano personaggio.

È probabile che Paixao abbia seguito scrupolosamente le indicazioni del suo amico Ronaldo, che probabilmente gli ha chiesto il favore di riprendere Georgina non potendolo fare lui per ragioni di immagine e convenienza. Una richiesta che Miguel non si è sentito di rifiutare visto il rapporto che li lega, che da alcuni viene addirittura definito familiare. Da ieri sera, i follower di Miguel Paixao sono in aumento e non solo perché lui è uno dei migliori amici di Cristiano Ronaldo ma anche perché si è fatto notare per la sua eleganza ineccepibile. Di fianco a un CR7 vestito di tutto punto, con tanto di cravatta color pastello e fermacravatta in oro bianco, Miguel Paixao ha deciso di distinguersi dall'amico e ha optato per un elegantissimo dolcevita in cachemire, indossato sotto un abito scuro. Un tocco di classe che non è certo passato inosservato e che lo ha eletto tra gli uomini più belli finora visti al festival di Sanremo.