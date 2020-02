Sanremo, il tango di Georgina Rodriguez incanta l'Ariston: "Me l'ha insegnato Cristiano"

La presenza di Georgina Rodriguez sul palco del teatro Ariston di Sanremo nella terza serata del Festival è in parte offuscata dalla presenza di Alketa Vejsiu, conduttrice albanese dalla parlantina sciolta che ha letteralmente catalizzato l'attenzione della sala. La compagna di Cristiano Ronaldo non ha la stessa padronanza dell'italiano della Vejsiu ma ha carisma e riesce a tenere il palco con grande eleganza.

Qualche sketch a inizio serata, basato sulla squadra nella quale gioca il suo compagno ha permesso a Georgina Rodriguez di rompere il ghiaccio e di prendere confidenza con Amadeus e con il pubblico in studio. L'abito lungo fasciante indossato sul palco dell'Ariston ha messo in risalto un pancino sospetto nella modella, che ha immediatamente scatenato il gossip su una presunta gravidanza per la Rodriguez sui social. È una voce che periodicamente si rincorre ma che viene periodicamente smentita e chissà se questa volta la coppia smentirà o lascerà che il pettegolezzo svanisca così com'è nato.

In una serata così congestionata dalle esibizioni di tutti e 24 gli artisti in gara con i duetti, dall'esibizione lunga 40 minuti di Roberto Benigni sul Cantico dei cantici e dagli ospiti che hanno cantato sul palco, Amadeus ha trovato lo spazio anche per far esibire Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo non ha cantato sul palco dell'Ariston ma si è esibita in un sensualissimo tango sulle note di El tango de Roxanne di Josè Feliciano. Questa è una delle canzoni più rappresentative del capolavoro cinematografico che è stato il Moulin Rouge. La modella si è esibita con due aitanti ballerini e ha dimostrato ottime doti da ballerina sul palco del teatro Ariston. Ha incantato la platea e il pubblico, che l'ha applaudita con ancora più convinzione quando la ragazza ha ammesso di non aver mai ballato prima un tango.