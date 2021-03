Sanremo, il contro-Festival di Morgan su Instagram: Bugo canta, lui lo "zittisce"

Morgan non molla la presa su Bugo, concorrente di questa edizione del festival di Sanremo in solitaria dopo l'esperienza fallimentare in coppia dello scorso anno proprio con il cantautore milanese. Bugo nelle ultime ore si è lamentato con la stampa e con i suoi seguaci per il trattamento ricevuto. In tanti hanno associato Bugo a Morgan anche in questa edizione di Sanremo, insinuando che fosse quest'anno sul palco solo per i fatti noti dello scorso anno. Il cantante in gara ha preso nettamente le distanze da tutto questo ma non ha fatto altro che alimentare la polemica da parte di Morgan, che anche nella serata finale non ha potuto fare a meno di fare il suo contro Sanremo.

Durante l'esibizione di Bugo, infatti, Morgan ha deciso di andare in diretta su Instagram con una sua perfomance musicale. Il cantautore si è collegato con i suoi seguaci e ha suonato per qualche minuto mentre, alle sue spalle, scorrevano le immagini di Bugo sul palco del teatro Ariston, ovviamente senza audio. L'esibizione ha fatto impazzire tantissimi utenti, che mentre Bugo cantava si sono riversati sul profilo Instagram per quella che è stata definita una composizione d'arte concettuale. Morgan è un artista a tutto tondo, qualunque accezione del termine questo implichi. Era prevedibile che si comportasse così durante le esibizioni del suo ex socio di Sanremo.

La loro collaborazione dello scorso anno si è conclusa nel modo peggiore, con la squalifica dalla competizione a causa della decisione univoca di Morgan di modificare il testo della canzone in gara nella serata del venerdì. A un giorno dalla finale, Morgan ha fatto saltare la loro competizione, dove non avevano comunque speranza di vittoria viste le votazioni dei giorni precedenti. Per molti una mossa da maestro per trasformare un festival di Sanremo mediocre in qualcosa di epico e inciso nella storia di Sanremo, di cui (infatti) si parla ancora a distanza di un anno. Nessuno ricorda la versione originale del brano presententato al Festival, però tutti sanno canticchiare la versione modificata. Quel che è certo è che tra i due i rapporti sono ormai rotti.