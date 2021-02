"Ultima foto, poi via il telefono": Fedez chiede scusa alla Michielin

Il ritorno di Fedez su Instagram è nel segno delle scuse soprattutto nei confronti di Francesca Michielin, la cantante che lo affiancherà sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo. Scuse per il pasticcio commesso pochi giorni fa e che aveva messo a rischio la partecipazione della coppia alla kermesse canora. Dopo l'incidente e la conseguente polemica infuocata, il rapper ha deciso di abbandonare i social network per un po', ma oggi ha rotto il silenzio con un insolito gesto.

Tutto ha avuto inizio sabato 30 gennaio quando Fedez, per, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video delle prove di Sanremo. In un filmato però si sono potuti ascoltare, per pochi secondi, alcuni passaggi della canzone "Chiamami per nome", il brano inedito che sarà in gara al prossimo festival. Una gaffe di pochi istanti che ha messo lui e Francesca Michielin a rischio. Da regolamento, infatti, le canzoni in gara a Sanremo non possono essere pubblicizzate né fatte ascoltare anticipatamente. Aver condiviso una parte del brano con milioni di follower avrebbe potuto rappresentare l'esclusione diretta dalla kermesse. La Rai, riscontrando un errore nella volontà di Fedez, ha però graziato il duo canoro consentendogli di proseguire la gara.

Consapevole di aver messo a rischio non solo la sua ma anche la partecipazione della collega, Francesca Michielin (che mai si è pronunciata in merito), Fedez ha scelto di allontanarsi per alcuni giorni dai social network. Niente più storie né post. Tanto che i fan hanno incominciato a preoccuparsi ed è toccato alla moglie, Chiara Ferragni, chiarire la volontà del rapper attraverso il suo profilo Instagram. Espiata la colpa Fedez ha deciso di fare un gesto pubblico per chiedere scusa in particolar modo alla sua compagna di avventura la Michielin.