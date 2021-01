Sanremo, Fedez rischia l'eliminazione: "Ha cantato il brano sui social"

Tradito dal suo canale di comunicazione preferito. Così si potrebbe riassumere la gaffe che Fedez ha compiuto poche ore fa sulla sua pagina Instagram e che ora mette in forte discussione la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto sta emergendo dai social network, il rapper avrebbe condiviso nelle storie della sua pagina Instagram un estratto della canzone in gara al prossimo Sanremo, violando di fatto il regolamento della kermesse canora.

Tutto è avvenuto nel giro di un'ora. Uno stralcio della canzone pubblicata su Instagram, la cancellazione del video incriminato e la sostituzione con un altro simile in cui la canzone però non si sente. Il tutto per cercare di rimediare a un danno che ormai sembrerebbe fatto e decisamente compromettente. Nel filmato, pubblicato da decine di utenti su, si vede Fedez in una sala insieme alla moglie Chiara Ferragni e al figlio Leone. In sottofondo le note di ''Chiamami per nome'' che Fedez sembra cantare in playback e dove si sente nitida la voce di Francesca Michielin, che con lui dovrebbe salire sul palco dell'Ariston.

L'anteprima della canzone, però, ha aperto un vero e proprio caso. Sui social gli utenti sottolineano l'errore e chiedono la squalifica della coppia come da regolamento, che parla chiaro: "I cantanti si obbligano a non eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare le canzoni partecipanti a Sanremo 2021 – in tutto o in parte – su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi mezzo e/o supporto, in qualsiasi forma e/o modo e/o tecnologia (e così, esemplificativamente ma non esaustivamente: per radio, televisione, telefonia, via internet, etc) sino alla loro prima esecuzione/pubblicazione nel corso di Sanremo 2021".

L'aver pubblicato in anteprima, seppur in minima parte, la canzone che avrebbe dovuto portare sul palco dell'Ariston il prossimo 2 marzo in coppia con Francesca Michielin lo mette di fatto a rischio eliminazione. La casa di produzione discografica di Fedez, la Sony, starebbe discutendo dei fatti con la Rai e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi sulla vicenda. " La Rai e la direzione artistica di Sanremo si sono attivati per le verifiche sul caso ", si legge in una nota affidata ai mezzi di comunicazione negli ultimi minuti. Intanto i precedenti ci sono: Simone Cristicchi con "Che Bella Gente" (2011) e l'ex Amici Riki con "Edera" (2019). Ma per loro non ci fu nessuna squalifica.