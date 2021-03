Sanremo, Fiorello: "Una poltrona vuota è come Zingaretti senza la d'Urso"

È un Sanremo anomalo, senza il pubblico a riempire le poltrone del teatro Ariston di Sanremo. Ed è su questa inconsuetudine che Rosario Fiorello, co-conduttore insieme ad Amadeus, ha impostato il suo monologo iniziale. " Su i braccioli, giù i braccioli. Voi (sedie, ndr) non avete mai potuto vedere il Festival. Su di voi c'è sempre stata la parte peggiore dell'essere umano ", ha detto lo showman, cercando di ironizzare su una delle polemiche più accese che hanno accompagnato questo 71esimo festival di Sanremo. Un monologo non eccessivamente lungo per Rosario Fiorello, che dopo aver sdoganato, e fatto sdoganare ad Amadeus, la parola "culo" in prima serata, saltella tra le rosse poltrone della platea, facendo quello che negli anni non aveva mai potuto fare.

" Si comincia, e ancora non avete visto niente. Più culi per tutti ", ha detto Rosario Fiorello risalendo sul palco dell'Ariston per raggiungere Amadeus. A quel punto, Fiorello chiude il monologo sulle poltrone vuote, prima ricordando i lati b famosi che negli anni si sono accomodati su quelle sedute, e poi con un parallelismo che pesca a piene mani dalla stretta attualità dell'ultima settimana: " C'è un detto: una poltrona senza culo è come Zingaretti senza la d'Urso ". Il riferimento di Fiorello è a un tweet di sostegno alla conduttrice Mediaset fatto da Nicola Zingaretti pochi giorni fa, nella prospettiva (poi smentita) che Live - Non è la d'Urso chiudesse in anticipo. Da quel post social di poche parole è nata una polemica che ha visto in campo numerose firme di rilievo del giornalismo, ma anche parlamentari e politici che hanno analizzato le parole del segretario del Partito democratico, traendo anche spunto dall'ironia del web. La stessa Barbara d'Urso ha aperto l'ultima puntata del suo show serale commentando l'accaduto in diretta su Canale5.