Sanremo, Fiorello punge il successore di Amadeus: "Auguro la platea piena di pubblico ma deve andare male"

Volente o nolente, la platea vuota di Sanremo è stata grande protagonista del festival di Sanremo. Per la prima volta da quando è iniziato il Festival, il pubblico non ha potuto fare il suo ingresso al teatro Ariston. Fin dalla prima puntata, Fiorello ha scherzato su questa particolarità del 71esimo festival di Sanremo, facendo anche satira su Nicola Zingaretti e sulle sue dimissioni dalla segretria del Partito democratico. " Una poltrona senza culi è come Nicola Zingaretti senza la d'Urso ", ha detto lo showman siciliano durante la premiere. Su questa falsariga ha portato avanti diversi monologhi di questa edizione e anche durante la finale non si è potuto esimere di scherzare su questo aspetto, ipotizzando anche il futuro festival di Sanremo.

Durante la conferenza stampa tradizionale prima dell'ultima puntata di questa edizione del Festival, Amadeus ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima esperienza a Sanremo e che non ci sarebbe stato un ter l'anno prossimo. Anche lo scorso anno il conduttore si era detto contrario al bis ma le circostanze l'avevano alla fine convinto ad accettare insieme al suo fido compagno di palco Fiorello. Proprio lo showman siciliano ha scherzato sulle dichiarazioni di Amadeus durante l'ultima puntata del Festival. L'anno prossimo non ci saranno loro in conduzione, ancora la Rai non ha deciso chi prenserà il posto di Amadeus e Fiorello ma lo showman ha già un augurio per i loro successori: " Auguro che questa platea sia piena di pubblico, che ovunque ci sia il pubblico, anche in mezzo all'orchestra, in galleria ".