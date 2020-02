Sanremo, Franco Gatti fa chiarezza sul passato: "Marina non rubò nulla ad Angela"

Dopo la perfomance di Albano Carrisi e Romina Power nella serata del debutto del 70esimo festival di Sanremo, il secondo appuntamento vede protagonista uno dei gruppi storici della musica italiana, che proprio in occasione del Festival ha deciso di ricongiungersi dopo 40 anni. I Ricchi e Poveri, infatti, torneranno sul palco del teatro Ariston nella loro formazione originale, con Marina Occhiena e con Franco Gatti, che per motivi diversi e in momenti diversi, avevano lasciato il gruppo storico amato in Italia e all'estero.

I Ricchi e Poveri hanno iniziato la loro avventura in quattro nel lontano 1967. Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu unirono le loro voci dando vita a uno dei gruppi che nel corso degli anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano ma anche di altri colleghi, che li presero in simpatia. " Ricchi di spirito e poveri di tasca ", disse di loro Franco Califano suggerendo il nome al gruppo. Per 15anni, i Ricchi e Poveri hanno scalato le vette delle classifiche nella formazione a quattro, portando al successo brani che ancora oggi sono amati e conosciuti, anche da chi in quegli anni era ancora troppo piccolo o addirittura nemmeno nato.

Nel 1981 ci fu la divisione. Marina Occhiena lasciò il gruppo per malumori interni con Angela Brambati e da allora i Ricchi e Poveri hanno continuato la loro avventura in tre, non senza inanellare nuovi successi anche con la nuova formazione. Durante la conferenza stampa di questa mattina, Franco Gatti è tornato indietro a quasi 40anni, cercando di fare chiarezza su quello che successe quando ci fu la secessione del gruppo. " Marina non ha rubato nulla ad Angela, perché i rapporti tra Angela e il compagno già non andavano bene. C'è stato un po' di marasma ma Marina non è stata cacciata, se ne è andata spontaneamente ", ha detto l'uomo ai giornalisti della sala stampa.





Dietro l'allontanamento, come spesso accade in questi casi, pare ci siano state beghe sentimentali tra le due donne del gruppo. Stando alle cronache dell'epoca, infatti, Angela avrebbe scoperto che il suo compagno di allora probabilmente intratteneva una relazione proprio con Marina. Sono bastate poche ore alla brunetta dei Ricchi e Poveri per dare il benservito al suo compagno e, pare, obbligare gli altri due componenti del gruppo ad allontanare Marina Occhiena. Oggi, a quasi 40anni di distanza, Franco Gatti ha voluto specificare quanto in realtà accadde all'interno del gruppo, dove pare sia tornata l'armonia dopo quattro decadi di silenzio.