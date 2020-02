Sanremo, i social si scagliano contro Ferro e Fiorello: "Imbarazzanti, lasciate che l'oblio faccia il suo"

Fiorello e Tiziano Ferro hanno fatto la pace, ma la domanda che si sono posti in tanti è: hanno davvero mai litigato? Con il passare delle ore, il pubblico che ha seguito le vicissitudini di questa polemiche è sempre più scettico sulla veridicità della presunta lita e ipotizza che si sia trattato semplicemente di un siparietto creato ad hoc per tenere alta l'attenzione sul festival di Sanremo.

Dalla presunta minaccia di Fiorello per la battuta di Tiziano Ferro nel corso della seconda serata fino alle dichiarazioni molto forti e inusuali per un uomo di spettacolo come lo showman siciliano, il pubblico ha seguito con interesse l'evoluzione di questa polemica, che se da una parte veniva smorzata in conferenza stampa da Amadeus, dall'altra veniva alimentata dai due protagonisti. I dubbi maggiori sull'effettiva sussistenza di una tensione tra loro sono aumentati esponenzialmente proprio con le ultime dichiarazioni di Fiorello, che a molti sono parse esagerate per quello che era in realtà il pomo della discordia. Da quel momento sui social è stato un tam tam continuo tra chi si diceva convinto che si trattava solo di una presa in giro e chi, invece, criticava Fiorello per i modi avuti nei confronti del suo collega.

Improvvisamente, nel tardo pomeriggio, ecco che iniziano a circolare voci di una possibile riappacificazione, confermata da un selfie pubblicato da Tiziano Ferro. Al teatro Ariston giurano di averli visti insieme sul palco per provare Finalmente tu, canzone che effettivamente i due hanno cantato durante la quarta serata, con tanto di bacio in bocca a favore di camera. È a quel punto che molti si sono spazientiti e si sono lamentati per la presa in giro subita e per la polemica che sembra essere stata innescata ad arte da Fiorello e Ferro con la complicità di Amadeus. " Trovo ridicoli entrambi. #Ferro e #Fiorello. Imbarazzanti e imbarazzante il clamore social. Please, lasciate che l'oblio faccia il suo. Pietas ", scrive un'utente esasperata dal continuo rincorrersi di notizie degli ultimi giorni.

" Dopo la finta lite con Ferro, piuttosto che guardare Fiorello, vado a cagare ", scrive un altro, che appare evidentemente deluso dal comportamento dello showman, che stando alla dinamica dei fatti è emerso come una persona piuttosto suscettibile. "Fiorello e Tiziano Ferro, se era tutta una farsa, siete due pessimi elementi", "Sto osservando questa poracciata tra Fiorello e Tiziano Ferro con lo stesso interesse di Cristiano Ronaldo ieri all'Ariston", "Scusate la domanda, ma c'è veramente qualcuno che ha creduto alla lite tra Tiziano Ferro e Fiorello?" , e questi sono solo alcuni dei tantissimi tweet contro i due co-conduttori di Sanremo.

Anche alcuni nomi noti del giornalismo televisivo si sono scagliati contro la presunta polemica Ferro-Fiorello. Davide Maggio, noto giornalista titolare dell'omonimo sito televisivo, è stato molto chiaro nell'esprimere il suo pensiero: " Prima parli di campagna d'odio e adesso ce la dobbiamo fare noi una risata come se non avessimo capito un cazzo di quello che è successo?! Potevate tacere entrambi ed eravamo tutti felici e contenti. " Il bacio sul palco dell'Ariston dovrebbe aver messo un punto definitivo a tutto questo, ma era davvero necessario iniziarlo?