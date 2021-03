Sanremo, i veri vincitori della 71esima edizione

Sabato notte, anzi, domenica alle 2.39 del mattino, si è conclusa la 71esima edizione del festival di Sanremo, la prima senza il pubblico a riempire le poltrone del teatro Ariston, vuote come quelle di tutti gli altri teatri italiani. Amadeus e Fiorello hanno accompagnato il pubblico a casa per cinque lunghe serate, cercando di aprire una parentesi di normalità in un momento drammatico per il Paese. I risultati in termini di ascolti non sono stati esaltanti rispetto allo scorso anno ma le canzoni in gara stanno già riscuotendo un certo successo. Al di là delle polemiche per i tanti cantanti sconosciuti al pubblico generalista che segue il festival di Sanremo, superando l'iniziale diffidenza nel leggere nomi come Coma Cose o La Rappresentante di lista, i brani sanremesi di quest'anno piacciono, così com'è piaciuto il Festival. Lo dimostra l'analisi effettuata dall'agenzia Spin Factor attraverso la piattaforma di web e social listening Human, che in un report in esclusiva per IlGiornale.it ha preso in considerazione i canali Youtube, Spotify, Instagram e Facebook collegati o collegabili ai cantanti in gara e alla competizione.

" In questa fase c’è grande bisogno di momenti di unità. E il sentiment largamente positivo che si è creato attorno all’edizione 2021 di Sanremo lo dimostra. Dall’analisi semantica non emergono parole o combinazioni di parole negative. È stata accolta in maniera più controversa l’esibizione di alcuni cantanti, ad esempio Achille Lauro, o la polemica sull’invito di Chiara Ferragni ai suoi fan/follower di votare per il marito Fedez. In entrambi i casi, resta comunque una forte polarizzazione sul dato positivo ", ha spiegato Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor.

L'agenzia ha preso in considerazione, a diversi livelli, i dati dal 2 marzo e fino all'8 marzo, considerando una finestra temporale di sei giorni con decorrenza dal giorno in cui è iniziato il festival di Sanremo. Dal report si evince che la seconda edizione targata Amadeus e Fiorello ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. Le rilevazioni Spin Factor riportano un sentiment positivo del 53,85%, neutro del 42,30% e solo il 3,85% negativo. Sono dati ottenuti sulla base di 100.570 tra post e commenti relativi al festival di Sanremo pubblicati su Facebook, Instagram e Twitter, dal 2 al 7 marzo. Sullo stesso campione di messaggi social, Spin Factor ha rilevato che la parola maggiormente utilizzata, oltre a Festival e Sanremo, è stata Ermal. Il riferimento è al cantante Ermal Meta, che per due sere è stato in vetta alla classifica per poi chiudere al terzo posto, dietro Francesca Michielin-Fedez e i Maneskin.

A proposito dei cantanti in gara, Spin Factor ha redatto una classifica in base al sentiment dal 2 al 7 marzo, che vede Annalisa primeggiare con il 70.31% di commenti positivi. Alle sue spalle Ermal Meta con il 66,67% e a seguire i Maneskin (66,15%) e Noemi (65,77%). Chiudono questa top ten Fasma al decimo posto con il 58,93% e i Coma Cose con il 61,54%. Spotify, invece, stando alla rilevazione Spin Factor fino alle ore 10:00 a.m. dell’8 Marzo 2021, premia Francesca Michielin e Fedez con 3.142.865 di stream. A sorpresa, alle spalle del duo più social, si è piazzata Madame con 2.687.003 ascolti. Al terzo posto i Maneskin, vincitori dell'edizione, con 1.940.738 stream. La stessa analisi effettuata da Spin Factor sui canali dei cantanti o i canali delle relative etichette su YouTube vede sempre al primo posto la coppia composta da Fedez e Francesca Michielin con 5.349.985 visualizzazioni del video. Al secondo posto su YouTube, invece, ci sono i Maneskin con 3.156.064 visualizzazioni e dietro di loro, con un ampio margine di distacco, Colapesce Dimartino con 1.833.717.