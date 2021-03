La frenata di Sanremo. Gli ascolti sono in calo

Buona la prima, anche se poteva andare meglio. La prima puntata del festival di Sanremo ha avuto uno share del 46,4% nella prima parte (con 11 milioni e 176mila telespettatori). Un calo, rispetto all'edizione passata, di quasi quattro punti e che Amadeus cercherà di recuperare con la seconda serata in onda questa sera su Rai Uno.

È andata meglio, invece, la seconda parte del programma che ha incollato agli schermi 4 milioni 212mila spettatori con uno share del 47,8%. Lo scorso anno la prima parte del programma venne seguita da 12 milioni 480mila spettatori (share del 51,2%), mentre la seconda da 5 milioni 697mila spettatori e share del 56,2%. Per trovare un esordio peggiore di questo bisogna tornare al 2011 con il Festival condotto da Gianni Morandi, che fece una media di ascolti del 46,39%. Un gap che Amadeus e Fiorello puntano a colmare stasera con l'arrivo sul palco del teatro Ariston di Laura Pausini, Il Volo e la co-conduttrice della serata Elodie.

Stasera si esibirà la seconda metà dei Big in gara, ma intanto a trionfare all'esordio è stata Annalisa. L'ex cantante di Amici guida la classifica provvisoria con la canzone "Dieci". Seconda Noemi con "Glicine" e terzo l'esordiente Fasma con "Parlami". Fuori dal podio di un soffio, ma grandi favoriti per la vittoria finale, sono rimasti Francesca Michielin e Fedez che sul palco, dopo l'esibizione, si sono abbracciati rompendo la regola del distanziamento sociale.

Questa sera si replica sempre con l'ironia di Fiorello, senza il pubblico in sala (ma con legrandi protagoniste) e senza Zlatan Ibrahimovic , definito dal web "soporifero". Sul palco dell'Ariston grande protagonista sarà la musica e la competizione. Con la questionerisolta. L'artista è risultato negativo al tampone molecolare e rientra ufficialmente in gara. Ad esibirsi in ordine di uscita saranno: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci, La rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Irama, Orietta Berti, Random e Willie Peyote. Al termine della votazione sarà resa nota la secondaprovvisoria, che andrà a sommarsi a quella della prima serata. Per quanto riguarda la gara dei Giovani, questa sera si esibiranno altri quattro talenti: Davide Shorty, Dellai, Wrongonyou e Greta Zuccoli. Solo due di loro otterranno il pass per la semifinale, incontrando Folcast e Gaudiano vincitori della sfida della prima puntata.

In scena tornerà anche Achille Lauro, che presenterà il suo secondo "quadro", dopo aver pianto sangue nella sua prima performance. Mentre Elodie si prepara ad incantare i telespettatori al fianco di Amadeus e Fiorello, sono stati ufficializzati i nomi degli ospiti della serata: Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali; oltre a Il Volo, Enzo Avitabile (che farà un omaggio a Carosone insieme a Fiorello) e al campione sportivo Alex Schwazer.